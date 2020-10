„Velmi tento krok vítáme. Hodně peněz jsme nyní investovali do nákupu ochranných prostředků a dezinfekce, takže tato pomoc se hodí. Naše babičky a dědečci mají jablka rádi,“ uvedla Jitka Žižková s tím, že jablka jsou určená pro klienty Domova na Dómském Pahorku a v Domova svaté Zdislavy v Litoměřicích.

Z Klapý do Litoměřic zatím putovala první várka 65 kilogramů. Zbylá jablka si bude farní charita odvážet postupně, neboť v ovocnářské hale jsou lepší podmínky pro jeho uskladnění.

Zemědělské družstvo nedarovalo část své úrody poprvé. Už na jaře jablka dostala litoměřická nemocnice a Domov se zvláštním režimem v Terezíně. Ředitel družstva Otakar Šašek uvedl, že nemocnici v Litoměřicích daruje družstvo jablka i nyní. „Je to naše forma pomoci v této nelehké době,“ poznamenal Otakar Šašek. Čerstvá jablka ze sadů pod Házmburkem si v ovocnářské hale mohou nakoupit i malí odběratelé. Otevřeno tam mají od pondělí do pátku od 7 do 15.30 hodin.

„Vzhledem k tomu, že některým lidem nemusí naše otevírací doba vyhovovat, budeme mít otevřeno také v sobotu 31. října v čase od 8 do 13 hodin,“ doplnil Otakar Šašek.