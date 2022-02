Vojska Varšavské smlouvy utnula Pražské jaro. Okupační jednotky přijížděly do Československa s tím, že zde probíhá kontrarevoluce. Vojáci mohli očekávat to nejhorší. Byli vystrašení. Prvosledové jednotky proto pospíchaly, než se „nepřítel“ vzchopí k odporu.

21. srpen 1968 na Litoměřicku:

Vojska se hnala severem Čech

Do severních Čech tehdy pronikly dvě armády: 20. gardová armáda a 1. gardová tanková armáda. Sovětské jednotky se z Německa hrnuly do Československa ze všech směrů. Jeden proud se hnal přes Žitavu a Hrádek nad Nisou k Liberci. Další vjel na sever Čech v oblasti Rumburku, dále směřoval na Cvikov a hodinu po půlnoci už byly tanky v Jablonném v Podještědí. Z Cínovce kolony směřovaly na Teplice a vlevo na Bílinu a Louny, kde se proud rozdělil a pokračoval na Žatec, Rakovník a Slaný. Jiné kolony mířily na Lovosice a Litoměřice. Další sovětští návštěvníci jeli z Hory Sv. Kateřiny na Most a z Vejprt na Klášterec nad Ohří.

Připomeňte si s námi, jak dramatické události probíhaly na Litoměřicku:

