Zatím není jasné, co za učitelovým jednáním bylo. Mluví se o náhlém zkratu, mohl mít osobní problémy. Právě. Aniž bych ho obhajovala, považuji za selhání celé naší společnosti, že jako učitel nemůžete přijít s tím, že jste v nějaké nepohodě. Jsme tlačeni k tomu vždycky všechno ustát. Máme pocit, že si nemůžeme vzít neschopenku. Psycholog nebo supervize, to se bere skoro jako sprosté slovo. Hodně se mluví o zhoršujícím se psychickém zdraví dětí a tím větší je dnes nárok na učitele. Na které se ale ohledy moc neberou. Přitom je to extrémně náročná profese.

Co vás napadalo, když jste slyšela o tom, co se v Roudnici stalo? Znejistilo mě, že s tím ty dívky přišly až den poté. Určitě jasně věděly, že se učitel choval přes čáru. Děti by měly mít způsob, jak něco takového říct hned. I kdyby to bylo jen anonymně přes nějakou schránku důvěry. A ten učitel sám měl mít takovou sebereflexi a důvěru k vedení, že měl také hned potom přijít a říct, že se stal průšvih.

Skutečně není shora daný nebo aspoň neformálně zažitý nějaký mechanismus, jak se učitelé můžou podporovat aspoň mezi sebou?

Teoreticky by na každé škole mělo být poradenské pracoviště, kde by měl být výchovný poradce, psycholog a metodik prevence, kam by učitel mohl přijít pro radu. Ale velmi často to v praxi nefunguje. Také ve sborovnách nám bohužel často chybí týmovost. Když přijdete za kolegou a řeknete mu, že se vám tady v té třídě nedaří, spíš vám řekne, tam mi to zrovna funguje, než aby vám poradil. Učitel bohužel bývá na spoustu věcí úplně sám.

Představa, že by mě v případě nějakého závažného osobního problému nenechal ve štychu ředitel, je také lichá?

Je otázka, jestli ředitelé přes všechny stavby, rekonstrukce, zajišťování peněz a provozu a administrativu vůbec vědí, co se jim ve sboru po lidské stránce děje. Často jednotlivé učitele vidí jen jednou za dva měsíce na poradě.

Už jsme řekli, že nevíme, co přesně za jednáním roudnického tělocvikáře bylo. Někteří jeho kolegové ale říkali, že to byl vtip, že byl sarkastický běžně.

Každopádně profesionální selhání to je. A ještě ve zjitřené atmosféře měsíc poté, co se střílelo na Filozofické fakultě v Praze. A i ten sarkasmus může být pro spoustu dětí zraňující a urážlivý. Nemělo by to být něco, na co si žáci prostě musí zvyknout.

Když mluvíme o selháních, zažila jste nějaké i u sebe nebo u svých kolegů?

Může se stát, že křičíte nebo něčím házíte po dětech. Je to nepřijatelné, ale děje se to. Jsou to tři týdny zpátky, co jsem odešla deset minut před koncem hodiny naštvaně ze třídy. Bylo to jasně neprofesionální, neměla jsem to dělat. Chtěla jsem učit na suplované hodině a děti z toho byly otrávené. Pak jsme si to vyříkali. Na jiné škole, než na které dnes působím, dal můj kolega studentovi facku. Studenta jsem znala, byl problematický a do jisté míry jsem chápala, že to kolegovi ujelo. Okamžitě se to řešilo. Kolega to hned ohlásil vedení, omluvil se studentovi a student byl poučen, jak se má chovat.

Učitelé za sebou obvykle mají několik let vysokoškolského studia. Učí se něco o tom, jak komunikovat s dětmi a odolávat stresu?

Já jsem promovala v roce 2000 a tehdy se určitě neučilo, jak řídit třídu, jak strategicky komunikovat s dětmi, jak si budovat autoritu. To má být schopnost, kterou máte, když jdete na učitelství. Ale tak to samozřejmě není. Je to schopnost, která se má pokud ne rovnou budovat, tak aspoň posilovat.

Čerství absolventi pedagogických fakult jsou tedy při nástupu do školy fakticky hozeni do vody?

Uvádějící učitelé jim bohužel obvykle řeknou, kde se fasuje křída a jak mají zapisovat do třídnice. Mělo by to samozřejmě být spíš tak, že s nimi budou sdílet tipy a triky jak s dětmi jednat a třeba je i utěšovat svými karamboly. Měli by poradit třeba to, že jsou slova, která by neměli ve třídě říct, a vtipy, kterým by se neměli zasmát.

Jaké fígle máte na děti vy?

Přijde mi důležité mít s dětmi vztah. Což třeba při počtu 200 dětí samozřejmě úplně nejde. Ale můžete dělat aspoň to, že se jich zeptáte, jak se mají. Díky tomu si myslím, že třeba akceptují, když jim řeknu, že mi zrovna není dobře.

Co by učitelům pomohlo?

Supervize, týmová setkávání, mentor nebo mediátor zvenku. Všechno závisí na řediteli, samotný systém školství to nikde nepropaguje. Přitom třeba u sociálních pracovníků je to běžné. Druhá věc je přesvědčit o tom některé učitele samotné. Často když slyší „supervize“, představí si inspekci nebo hospitaci a osypou se, že je někdo bude buzerovat.

Řešili jste tuto potřebu někdy v Učitelské platformě?

Třikrát se nám podařilo získat grant na poskytování supervizí. Pro absolutní většinu učitelů, kteří toho využili, to byla jejich první supervize v životě. A to jim bylo 40 až 45 let. A všichni do jednoho říkali, jak jim to strašně pomohlo a že by to potřebovali každý měsíc.

Co si vlastně pod pojmem supervize představit?

Strukturované vedení rozhovoru o tom, jak se vám v práci daří, nebo naopak nedaří. Něco jako koučink, ale mnohem víc svěřovací - trochu do psychoterapie.

