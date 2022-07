ICUK nabízí firmám zdarma inovační program Platinn

Inovovat firmu zní to jako něco složitého, nákladného a komplikovaného. Mnohé firmy si tak mylně řeknou, že to není pro ně, bude to drahé, nemají na to kapacity. Jenže každá firma má potřebu zlepšovat se, upevňovat si postavení na trhu a být konkurenceschopná. A k tomu přispívají inovace, a to v jakémkoliv oboru: od výrobní sféry přes inovace v HR, logistiku, firemní kulturu až po komunikaci či nástupnictví.

Program Platinn je určen pro jakékoliv malé a střední firmy s působností v Ústeckém kraji. | Foto: se souhlasem Ústeckého kraje