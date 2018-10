I tento týden bude ve znamení babího léta, pak se ochladí

Doksany, Ústecký kraj - I tento týden vydrží příjemné slunečné počasí většinou bez deště, označované za babí léto. Teploty po víkendu vystoupají na 22 stupňů, někde až na 24 stupňů, koncem týdne a v dalších dnech se bude postupně ochlazovat.

Až do 11. listopadu lze čekat jen průměrné srážky. Vyplývá to z týdenní předpovědi a měsíční prognózy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Předpokládáme, že období od 15. října do 11. listopadu bude na našem území jako celek teplotně slabě nadprůměrné," uvedli meteorologové. Sucho vydrží do konce října. Začátkem listopadu by sice mělo pršet víc, celkově budou srážky ale jen průměrné.

Teplotní rekordy se v neděli 14. října na desítkách stanic přepisovaly pátý den po sobě. Nejtepleji bylo v Husinci-Řeži nedaleko Prahy, kde meteorologové naměřili 25,1 stupně Celsia. Letní den v polovině října zažily ještě Doksany na Litoměřicku, kde bylo rovných 25 stupňů.

Nová maxima si zapsalo 34 ze 147 stanic měřících aspoň 30 let. Rekord padl i na nejdéle fungující meteorologické stanici v zemi v pražském Klementinu, kde počasí nepřetržitě sledují od roku 1775.

Dosavadní nejvyšší teplota v Klementinu pro 14. říjen byla z roku 1836 a činila 22,3 stupně, v neděli tam teploměr vystoupal na 23,5 stupně, řekla Marie Ostrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V noci na pondělí panovaly v České republice značné teplotní rozdíly. Zatímco ve Volarech na Šumavě naměřili nejnižší teplotu minus 4,7 stupně, ve Frýdlantu díky větru teplota neklesla pod 16,6 stupně.