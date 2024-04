„Žánrově bude letošní 24. ročník opravdu hodně pestrá záležitost. Zazní nejen hard rock, punk, heavy metal, ale i klasický bigbít, nu-metal, death metal, folk punk nebo v současnosti stále oblíbenější stoner rock,“ slibuje pořadatel festivalu Jan Štok. „Snažíme se oslovit co nejširší publikum kytarové hudby a třeba i rozšířit lidem obzory. Často nám fanoušci děkují, že poznali něco nového, na co by třeba dobrovolně nezašli. No a za ostřejší punk nás třeba někdy kovaní metalisti pohlavkují,“ dodává s úsměvem organizátor.

Sobotnímu večeru bude kralovat rockový Ježíš Kamil Střihavka s kapelou Leaders, Stará Puška nebo The Fialky. V pátek zazní vzpomínka na Mejlu Hlavsu v podání kultovní undergroundové kapely Garáž v čele s Tony Ducháčkem. Punkové příznivce během víkendu dále potěší Houba, Vision Days nebo litoměřický Švindl, fanoušky ostřejších kytar zas světově proslulý Hypnos nebo melodici SteelFaith. Dojde ale třeba i na reggae od ústecké stálice Uraggan Andrew & Reggae Orthodox.

Ještě divočejší jízdu nabídne festival Death Coffee Párty na výstavišti v Litoměřicích. Příznivce tvrdého metalu pobaví 2. a 3. srpna. Hlavní hvězdou bude americká deathmetalová skupina Suffocation, fanoušky roztančí portugalští Analepsy, Anime Torment či Gutalax z tuzemska a více než dvacítka dalších formací.

Zajištěno bude stanování i parkování, za občerstvení se v areálu výstaviště platí žetony. „Bude připravené pivo, alkoholické a nealkoholické nápoje. Jídlo pro masožrouty, vegetariány i vegany. Na jídelní tabuli najdete snídaně, polévky a hlavní chod, každý den jiný,“ avizují pořadatelé.

Skvělé chuťové i hudební zážitky mohou také letos lidé nasbírat díky seriálu Hudba na vinicích. Hostí ho Zámecké vinařství Johann W Třebívlice. Od května do září se tamní už proslulá scéna rozzáří při koncertech skupin D.Y.K., Jelen, Wohnout, Queenie, Čechomor, MIG 21, Horkýže Slíže či Davida Kollera.

Léto, konkrétně začátek července, už vyhlížejí příznivci rockového minifestivalu Žalhobeat. Do areálu bistra U koníka v Žalhosticích se na šestý ročník sjedou 6. 7. „Těšit se můžete na kvalitní bigbítový rej, který skončí s půlnocí. Představí se kapely Liquidation Breakthrough, Beruška, Krleš, Existence, Vitamín, dále pak Eva Vargo, hrající alternative acoustic, a pravá bigbítová legenda Brutus,“ vypočítává Kamil Veselý z pořádajícího spolku Žalhobeat.

Ochuzeni nezůstanou ani milovníci vážné hudby. V Litoměřicích se opět chystá Velký letní koncert pod širým nebem. Uskuteční se na Mírovém náměstí 23. června.

„Zazní skladby od Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, jako pocta k jejich letošnímu výročí,“ naznačuje Aneta Břeňová, PR manažerka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, a dodává, že program doplní i další zajímavá hudební díla i z jiné oblasti. Budou to skladby od Zdeňka Fibicha, Leoše Janáčka či Jaroslava Ježka.

Účinkovat budou Litoměřický festivalový sbor, sopranistka Jana Červinková, těleso Nestel Postel a Severočeská filharmonie Teplice se sbormistrem Romanem Pallasem a dirigentem Jiřím Knottem.

Velký letní koncert se díky špičkovým interpretům, sólistům i sborům, každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. Loni si tento večer nenechaly ujít stovky posluchačů.

