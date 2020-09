Pod Sedlo jezdí pravidelně i Jan Prusík. „Byl jsem tam letos už dvakrát. Minulý týden jsem tam našel dost mladých kozáků, kteří však rostly na okraji lesa v trávě. Podruhé jsem nad Lhotskem narazil na spoustu mladých křemenáčů. Jinak roste také dost klouzků, bedel či hnědých a pravých hřibů. Pokaždé jsem tam ale narazil na zástupy dalších houbařů, takže je lepší vypravit se už brzo ráno,“ radí a dodává, že lesy pod Sedlem se však vlivem masivní těžby kůrovcem nebo suchem zasažených stromů za poslední rok velmi změnily a na mnoha místech jsou nyní holiny.

Plné koše si houbaři v posledních dnech nosí také z lesů v okolí Úštěku. Houby je však podle nich nutné hledat na vlhčích místech, poblíž potoků nebo v trávě. Na Úštěcko léta jezdí i houbař Jaroslav Holeček z Lovosic. „Naučil mě tam houbařit už můj otec. Mám tam svá místa, která vždy projdu,“ popsal Holeček, který si na konci minulého týdne odvezl z Úštěcka plný koš hřibů, kozáků, klouzků i kačenek.

To, že houby rostou hlavně ve vyšších polohách a na místech, kde je dostatečně vlhko, potvrzuje i ústecký mykolog Martin Kříž. „Já osobně jsem teď na houbách delší dobu nebyl. Vím ale od ostatních, že jich je v lesích nyní opravdu hodně. Vhodné lokality v našem regionu jsou hlavně v horách, kde teď hojně rostou hřiby. Týká se to především Krušných nebo Lužických hor,“ uvedl mykolog.

O dalším vývoji rozhodne podle něj počasí. „Současné sucho houbám příliš nepřeje. Jejich růst v následujících týdnech tak bude záviset na dostatku srážek,“ doplnil Kříž a upozornil, že z lesa by si amatérští houbaři měli k domácímu zpracovaní odnášet jen houby, které skutečně znají. Vyhnou se tak riziku případné otravy. S identifikací pomohou po e-mailu či telefonu odborníci z České mykologické společnosti.

Jiným rizikem, které s houbařením souvisí, bývají také časté krádeže aut zaparkovaných na opuštěném místě u lesa. Pozor by si lidé měli dát také na to, aby v neznámém prostředí nezabloudili. Mluvčí litoměřické policie Veronika Hyšplerová uvedla, že v uplynulých dnech se například na Mostecku vyskytl problém, kdy policisté pátrali po třech houbařkách, které byly navíc hluchoněmé a ani jedna z nich si s sebou do lesa nevzala telefon.

„Takové pátrací akce jsou poté velmi náročné,“ poznamenala Hyšplerová. Doplnila také, že řidiči si v první řadě musí uvědomit, že vjezd a parkování vozidel v lese je zakázáno lesním zákonem.

„Když už ale najdeme vhodné místo k zaparkování, tak je důležité, abychom auto řádně zabezpečili, a to jak proti krádeži, tak proti pohybu. V žádném případě v něm neponecháváme žádné cennosti,“ dodala policejní mluvčí.