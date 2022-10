V případě Bílých strání u Malíče jde o klouzky zrnité. Patří mezi extrémně chutné houby, které se hodí jak pod maso, tak do polévek, omáček i k sušené. Udávaná doba výskytu končí na přelomu října a listopadu, takže stále je šance odnést si domů slušnou dávku nasbíraných plodnic. „Je to poprvé, co jsem nechal v lese desítky kilo hub, už je opravdu nebylo kam dávat," posteskl si Rudolf Myšák, který byl na houbách v lesích u Úštěka.