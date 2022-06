Na kuchaře i obsluhu se tady chce učit už tolik mladých, že budou muset v září otevřít jednu třídu navíc. Nová armáda prváků půjde ve stopách absolventů, kteří vaří nebo pokračují ve studiu i v zahraničí, a také třeťáků či čtvrťáků sbírajících ceny v celostátních kuchařských soutěžích. Ve škole se letos činili i studenti prvního ročníku. V uplynulých dnech připravili v Praze catering pro 250 lidí, mezi nimiž byl i ministr školství Petr Gazdík.

Úspěšní jsou i zdejší pedagogové. Ladislava Pertla vyslali studenti do boje o cenu Zlatý Ámos, kde se jako jediný učitel z Ústeckého kraje probojoval až do semifinálové šestnáctky. Čerstvě se umístil i v čele soutěže Global Teacher Prize Czech Republic. Obě přihlášky iniciovali odcházející čtvrťáci, s nimiž Ladislav Pertl léta připravoval oblíbená degustační menu. Studenti hodnotitelům soutěží popsali, jak je jejich pedagog na praxi v Krkonoších dokázal po odpoledních vytáhnout z lenošení na posteli na sáňkování, nebo jak pro ně za covidového uzavření škol natáčel bezprostřední výuková videa z domácí kuchyně. I se svým malým synem, který se jednou prořekl, že mu to od tatínka nechutná. „Když jsem se dozvěděl, že jsem v soutěžích postoupil, bylo to nádherné,“ přiznává Pertl.

Soutěž o nej letní salát

K letošním přijímacím zkouškám se na litoměřickou hotelovou školu přihlásilo enormní množství zájemců. Přitom to s oborem ještě před nedávnem vypadalo kvůli pandemii černě. „Jako první se zavíraly restaurace. Rodiče volali s obavami, že se jejich děti vyučí, a pak nebudou mít uplatnění,“ potvrzuje Pertl. Jedním ze studentů, které ani covid nezviklal v cestě za kuchařinou i obsluhou, je student druhého ročníku Lukáš Čapek. „Mě vždycky hotelnictví drželo,“ říká 16letý mladík, který chce pokračovat ve studiu na vysoké škole. Lidé ho mohli vidět na výstavišti, kde při nedávném Gastro Food Festu připravoval pikantní hot dog. Byl tu za odměnu, protože loni uspěl v soutěži o nejlepší salát, kterou škola zorganizovala.

Lukáš navrhl salát s medovo hořčičnou zálivkou, ozdobený balkánským sýrem, vlašskými ořechy a jahodami rozvařenými s cukrem. „Čistě náhodou mě to napadlo,“ vysvětluje netradiční recept Lukáš. Porotce to zaujalo. „Bylo to něco jiného, všichni ostatní měli saláty víceméně podobné, jedině on takový sladký,“ potvrzuje Ladislav Pertl, který byl jedním z hodnotitelů. Ve škole právě vyhlašují další kolo salátové soutěže. Děti od šesti do 15 let se můžou hlásit s recepty a fotkami salátů do poloviny srpna. Tři soutěžící, kteří nejvíc zaujmou porotu, půjdou salát předvést na zářijovou Zahradu Čech. Na výstavišti pak vyhlásí vítěze.

Vedle toho, že jste si šikuly Lukáše mohli všimnout na Zahradě Čech, také vám možná nakrájel zeleninu do oblohy. Aspoň pokud jste si v poslední době dali jídlo v Radničním sklípku. Právě tam byl totiž na brigádě. Jako pomocné síly do kuchyně nebo "na plac" do místních podniků chodí i další studenti litoměřické školy. Nedávno byli i s učiteli vidět na dalším degustačním menu na lodi Florentina, kotvící v Litoměřicích. Studenti vaří a obsluhují i v restauraci na Dlouhé, kam chodí na obědy řada Litoměřičanů. Mezi výrazné studenty patří i Šimon Chovaneček z třetího ročníku. Před půl rokem vyhrál v klání Rio Mare Svačina roku a v uplynulých dnech se blýskl ve finále soutěže Gastro Junior.