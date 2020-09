Ode dnešního dne, pondělí 21. září, v Hoštce funguje Předškolní centrum. Jeho provoz má na starosti Centrum Mája, ve spolupráci s Centrem D8.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Předškolní centrum je určeno pro samotné děti od 2 do 6 let z Hoštky a je otevřené každý všední den od 8 do 11,45 hodin. Od pondělí do čtvrtka mají probíhat aktivity pro rodiče s dětmi. Přihlášky a bližší informace získáte na telefonním čísle 771 170 835.