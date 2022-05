Výstava bude doplněná o práci studentů Akademie výtvarných umění ve Varšavě a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. „Chceme všechna díla provázat. Studenti měli za úkol znázornit, jak si představují svobodu. Jejich díla jsou zaměřená přesně na tu situaci, která je nyní na Ukrajině. Stejné zadání měli také umělci žijící v Americe,“ doplňuje hlavní téma výstavy Lewandovski s tím, že právě Hoštka bude prvním místem, kde se výstava představí. Následně, asi po třech týdnech, poputuje do Berlína. Poté do Varšavy a nakonec do Holandska.

„Výstava bude zároveň i prodejní. Veškerý výtěžek věnujeme na transparentní účet určený na pomoc ukrajinským umělcům,“ dodává Lewandovski. V každé z evropských zemí díla amerických umělců doplní podobně jako v Česku práce studentů tamních uměleckých oborů.

Hoštku si organizátoři výstavy nevybrali náhodou. Tamní Fusionism centrum je totiž pro Neumanna druhým českým domovem. Dům, který v Hoštce koupil, objevil náhodou, když městečko poblíž Štětí asi před patnácti lety navštívil a ihned se mu tam zalíbilo. Umělec se narodil v roce 1947 v Praze. Krátce nato s rodinou emigroval nejprve do Izraele a později, když mu bylo 12 let, do Spojených států amerických, kde stále žije.

Shalom Tomáš Neumann vystudoval malbu a sochařství a v šedesátých letech otevřel nový druh umění, který nazval fusion art. Jak říká, nechtěl být výhradně jen malířem, grafikem nebo sochařem, ale chtěl umělecké obory propojit dohromady. „Moje díla jsou barevná, prostorová, mluví, chodí a dokonce i voní,“ představuje v kostce svůj styl.

Stěžejním materiálem je pro něj především odpad. Často to jsou barevné plastové hračky či figurky nebo jejich části. K tomu svá díla, která představují jakési portréty smyšlených lidí, vybavuje také mp3 přehrávačem, který jim propůjčuje hlas a ještě je různě dokresluje. Jeho vzkaz je jasný – upozornit na ohromné množství zbytečného odpadu, který lidstvo produkuje.

„Proč si ničíme planetu? Proč je tolik odpadu? Říká se, že v roce 2050 bude v oceánech více plastu než ryb,“ trápí Neumanna, který materiál pro svou tvorbu nejčastěji hledá v ulicích Manhattanu, kde žije. Do Čech přiletěl na jeden měsíc, protože kromě zmíněné výstavy mladých umělců v Hoštce připravuje společně s Mirosławem Lewandovskim ještě výstavy Shalomových prací v Polsku, Francii a Izraeli. „Známe se posledních sedm let. Během této doby mu pomáhám výstavy pořádat. Snažím se, aby se fusion art dál dostávalo mezi lidi,“ říká Lewandovski.

Díla Shaloma Tomáše Neumanna jsou k vidění také ve Fusionism centru v Hoštce, kde je v jedné z místností stálá expozice. Zastoupení má však také například v Národní galerii v Praze, v The Ellis Island Museu v New Yorku, v Museu of Modern Art ve francouzském Nice nebo Museu Da Imagem E Do Som v Sao Paulu v Brazílii. Jeho tvorba zaujala i soukromé sběratele, přičemž jednou z nich je i zpěvačka Madonna.