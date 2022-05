Kromě Hoštky začal spolek, který funguje už čtvrtým rokem, postupně působit i v okolních obcích a v části nedalekého Štětí. „Největší problém je kočky vůbec odchytit. Jsou velmi plaché, takže se k nim nemůžeme přiblížit. Používáme proto sklopec, do něhož nastražíme jídlo. Někdy ale trvá i několik dní, než se danou kočku podaří takto chytit,“ líčí Jana Sičáková.

Kočky pak putují na veterinu a po krátkém zákroku do azylu v rodinném domě Sičákových. Tam několik dní po operaci zůstanou a pak se vrací zpět na místo, kde byly odchyceny nebo jsou, pokud to jejich povaha dovolí, nabízené k adopci. „Všechno je to finančně velmi nákladná záležitost. Kastrace, doprava, léky a jiná léčba nemocných jedinců a v neposlední řadě krmivo a stelivo stojí nemalé peníze. Velkou měrou nám přispívá město, bez jeho pomoci bychom to dělat nemohli,“ těší Janu Sičákovou kladný přístup hoštecké radnice.

Zdroj: DeníkKromě toulavých koček zajišťuje spolek kastrace také majitelům, kteří si je sami nemohou dovolit nebo zařídit. „Nejhorší je spolupráce s lidmi, kteří ten problém nechtějí chápat a pořizují si stále nové a nové kočky. Na jedné straně kastrujeme, a na druhé si lidé pořizují kočky nové, protože chtějí koťátka,“ trápí Janu Sičákovou nekonečný příběh. Jenže právě koťata, kterým se nedostane potřebná péče a žijí v hygienicky nevhodném prostředí, podle ní trpí řadou neduhů, jejichž léčba je zdlouhavá a nákladná.

Ačkoli útočiště pro kočky v rodinném domě Sičákových není útulkem, těch, co tu našly azyl, je už celá řada. U těch, kde je to možné, se ženy ze spolku snaží hledat nový domov. Účastní se pravidelně také takzvaných umisťovacích výstav, kam si zájemci mohou přijít kočku vybrat.

„Zrovna tuto neděli se chystáme na akci Miss kočka na pražském Chodově. Povezeme tam osm našich koček,“ doplňuje Jana Sičáková. Na podobné akce s sebou Hoštecké kočky vozí také stánek, kde nabízí různé dečky, polštářky či pelíšky a další doplňky, které samy ušily. Prodej těchto výrobků je jednou z forem, jak se spolek snaží získat ke svým aktivitám peníze. „Nejvíc oblíbené jsou polštářky naplněné sušeným kozlíkem lékařským. Kočky ho milují, uklidňuje je,“ dodává Jana Sičáková.

V České republice žije odhadem až třicet tisíc toulavých koček, které se velmi rychle množí. Aby se bezprizorní zvířata uživila, loví často i ptáky nebo ještěrky, což má dopad na biodiverzitu. Zároveň trpí řadou různých nemocí a parazitů, které si pak mezi sebou předávají. Řešením jsou právě různé kastrační programy a podobné aktivity, kdy se toulavá zvířata po odchytu kastrují a léčí a následně se vrací zpět nebo se jim hledá nový domov.