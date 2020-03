Překonali zákaz kouření i zavedení elektronické evidence tržeb, pomyslným hřebíčkem do rakve však pro ně může být nové nařízení vlády, které jim ukládá zavřít v osm večer. Řeč je o hospodách, barech či diskotékách. Litoměřický Habañero music bar má běžně otevřeno od 19 hodin. Nejvíce hostů se tam přichází bavit mezi desátou večer a jednou hodinou ráno. Majitel baru Lukáš Talácko odhaduje, že ztráty půjdou do statisíců.

„Určitě to není příjemné, znamená to pro nás velké omezení. Vzhledem k naší otevírací době se nám na tu hodinu otevřít nevyplatí,“ uvedl Talácko s tím, že nyní bude záležet na tom, jak dlouho vládní nařízení skutečně potrvá.

Na problémy se připravuje také provozní Diskoklubu Laguna v Úštěku Jaroslav Kvasnička. „Je to průšvih. Běžně otevíráme v devět hodin večer. Zrovna na pátek jsme plánovali velkou párty s nasmlouvanými dýdžeji. Dorazilo by tak 150 lidí. Odhaduji, že za ten měsíc přijdeme přibližně o 70 tisíc korun,“ přiblížil Kvasnička a dodal, že pokud bude omezení trvat déle, bude to pro klub nejspíš likvidační.

Na novou provozní dobu se připravují také v roudnické Restauraci U Faustů. Hospůdku navštěvují strávníci v době oběda, ale také štamgasti, kteří sem právě večer míří na pivo. A to hlavně o víkendu. „Zatím nedokážu odhadnout, jestli nám dřívější uzavření přinese nějaké ztráty. Uvidíme, třeba hosté budou přicházet dříve. Bohužel s tou situací nic neuděláme a nijak ji neovlivníme. Tak za týden budeme mít více jasno, jak to návštěvnost ovlivní,“ řekl provozovatel restaurace Pavel Novotný.

Přizpůsobit se dřívější „zavíračce“ musí také provozovatel jediné hospody v Lovečkovicích Václav Pavlík. „Nařízení budeme samozřejmě respektovat. Vzhledem k tomu, že zároveň pracuji ve zdravotnictví, tak tomu rozumím. Omezení nám určité snížení tržeb zřejmě přinese,“ komentoval Pavlík a dodal, že pravidelných hostů chodí do hospody asi dvacítka.

Samotní štamgasti předčasný odchod z restaurací přijímají různě. „Asi nám nezbude noc jiného než jít dříve z práce, nebo se po večerech můžeme scházet u někoho doma,“ zauvažoval Jiří z Litoměřic. Další návštěvník restaurací zase omezení nerozumí. „Nechápu, proč by v restauraci před osmou mohlo sedět padesát lidí a po osmé už ne. Podívejte se do nákupních center, kolik tam je lidí, to nikdo neřeší,“ zlobil se Jaromír.

Za porušení zákazu by hostinským mohla hrozit až třímilionová pokuta. V Litoměřicích budou dodržování nařízení kontrolovat strážníci a policisté.

„Hlídky městské policie budou ve spolupráci s Policií ČR kontrolovat uzavření podniků po 20. hodině, jak nařídila Bezpečností rada státu,“ informovala mluvčí radnice Eva Břeňová.