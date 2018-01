Horáčka chtělo o sedm procent víc lidí v okresu než v celé ČR

Roudnice n. L. - Zeptali jsme se kandidáta na prezidenta z Roudnice nad Labem, jak se mu líbily okresní výsledky a co chystá.

„Moc mě těší, že mě sousedé z Podřipska vzali za svého. Je to čtvrt století, co jsem se rozhodl žít v Roudnici. A nejen to. Chtěl bych tam i umřít. Já ten kraj prostě miluju a podpory svých sousedů si vážím nad jiné. Rozhodně zde chci zůstat, budu tu psát a věnovat se umělecké tvorbě. Možná, že v politice by se mohla angažovat moje paní Michaela, která sklidila veliký potlesk při svých veřejných vystoupeních. Myslím, že by byla ideální kandidátkou na europoslankyni, protože umí několik cizích jazyků a intenzivně se o politická témata zajímá. Ostatně nevidím důvod, proč by příště na úřad prezidenta nemohla kandidovat ona. Bude mít na to věk, další životní zkušenosti a mě by nic netěšilo více než být tím „prvním pánem“ a pomáhat první české prezidentce.“

Michal Horáček vyhrál v Hrobcích a Záluží. V Mnetěši zvítězil Jiří Drahoš následovaný Horáčkem a až na 3. místě byl Zeman. Zeman porazil Horáčka u něj „doma“, v Roudnici nad Labem. Ale jen asi o jeden a půl procenta.