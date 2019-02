Hon na čarodejnice za údajné týrání. Případ šetřila policie

Zahořany - V mediích i sociálních sítích koluje srdceryvný příběh týraného křížence Arta ze Zahořan, který kvůli nedbalosti svého majitele trpí bolestmi, možná přijde o nohu či uhyne. Jaká je však realita tohoto příběhu?

JEDENÁCTILETÝ ART je v dobré tělesné kondici. A to i přes to, že trpí rakovinným onemocněním . To brání v rychlém hojení ran. V prosinci si způsobil poranění tlapky. K ráně se přidal i přes antibiotika těžký zánět a rakovina měkkých tkání. | Foto: Deník / Karel Pech

„Díky „dobrým lidem“ se rozpoutala doslova mediální válka. Byly tu veterinární kontroly. Všechny se stejným výsledkem pes je v pořádku, dobře živený a v dobré kondici. Nikdo týrání neshledal,“ popsal situaci majitel údajně týraného Arta Vlastimil Čermák. V prosinci si Art pravděpodobně při hrabání vytrhl dráp. Psovi se rána evidentně špatně hojila, na neštěstí se přidaly komplikace zánět a rakovinné onemocnění. Při prvním pohledu na ránu vypadá vše jednoznačně vlastník psa zanedbal péči. Skutečnost však tak jednoznačná není. „Je to promílané, dokonce náš předseda Petr Ondráček se rozhodl věcí zabývat. Mluvil s veterinářem, který psa ošetřoval a zjistil, že noha vypadá sice příšerně, ale rána je zapouzdřená, zvíře netrpí. Vím, že okolo toho bylo spoustu dohadů a problémů,“ uvedla inspektorka Ligy na ochranu zvířat Zuzana Semelová. „Pes je léčený. Mluvil jsem s ošetřujícím veterinářem Petrem Soldátkem, který nám potvrdil zranění, ve kterém je patrné nádorové onemocnění. Potvrdil také to, že stav pejska se postupně lepší majitel jej ošetřuje. Vypadá to sice hrozně, ale lepší se,“ vysvětlil předseda Ligy na ochranu zvířat Petr Ondráček. Kvůli čemu vše vzniklo? „Nějaká ochranářka zvířat ze zahraničí podala na státní zastupitelství návrh na přešetření. Věc se dostala do medií a mě sem jezdí zástupy lidí sledovat, jak týrám psa, ačkoliv tomu tak není. Prý mu na nohu spadl těžký trám, neléčím jej a podobně,“ řekl Čermák. „Minulý čtvrtek přišlo na Okresní státní zastupitelství v Litoměřicích oznámení s žádostí o prošetření, zda nedochází k týrání zvířete v obci Zahořanech. Podnět jsme okamžitě prošetřili, psa i jeho stav jsme viděli. Pejsek jménem Art má zdravotní vadu. Majitel se však o psa stará, nadiktoval nám i dva veterináře, kde psa nechával léčit. Tuto informaci jsme prověřili a shledali jí pravdivou. Pes není zanedbaný, natož týraný. Je dobře živený, má přístup k vodě a váží 48 kilogramů. Veterináři majiteli dokonce doporučovali, že by bylo možná lepší psa utratit, než jeho vadu řešit rizikovou chirurgickou cestou. On se však rozhodl pro dlouhodobější a složitější léčbu, protože má psa rád. Policie celý případ založila, neboť z vlastního šetření i předložených dokumentů jednoznačně vyplývá, že se o žádné týrání zvířete nejedná, “ informoval zástupce vedoucího obvodního oddělení PČR Litoměřice Jaroslav Stehlík.

Autor: Anna Hrochová Mgr.