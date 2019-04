Napoprvé dobré. Premiérový z nových farmářských trhů, které v zrekonstruované tržnici v Litoměřicích začal pořádat Libor Uhlík, se povedly. Budou se opakovat každý pátek možná až do prosince. Farmářské trhy s lokálními produkty od malých živnostníků z regionu s úspěchem pořádají i v Lovosicích a Roudnici. S dnešní premiérou těch litoměřických město zahájilo turistickou sezonu a dalo nedávno zvelebenému prostoru název.

V tržnici bylo dnes rušno už od brzkého rána. Prodejci lokálních potravin i řemeslných výrobků se do Litoměřic sjeli z celých severních Čech. Uhlík, kterého Litoměřičtí znají jako pořadatele úštěckých jarmarků, si akci pochvaloval. „Zákazníci přišli, je tu dobrá atmosféra. Lidé se zastavují a povídají si, jak to má na trhu být.“

Uhlík byl jediný, kdo se do pořádání podobného podniku s městem chtěl vrhnout. V „byznysu“ není žádným nováčkem. Farmářské trhy pořádá už devět let v České Lípě. Stejně jako tam by se i páteční trhy v Litoměřicích mohly konat bez pauzy do konce roku. „Ubude zeleniny, ale přibude masných a řemeslných výrobků,“ předpokládá.

A jak si akci chválili prodejci? „Na to, že to bylo poprvé, to bylo dobré,“ uvedla Marie Prokopová, která z České Lípy do Litoměřic přivezla stánek s originální pletenou a šitou módou.

Pátek jako den konání trhů ale všem nevoní. „To chápeme, jenže o víkendech prodejci vyhledávají trhy navštěvované daleko víc,“ poznamenala mluvčí města Eva Břeňová.

Páter žehnal tržnici

Tržnici dnes žehnal páter Josef Szeliga. U některých lidí vzbudil akt údiv. „Žehnají se i věci, které se používají každodenně. Jako nedávno most generála Chábery. Pán Ježíš chodil také mezi lidi,“ připomněl duchovní. „Chceme poprosit, aby potraviny z trhu byly čerstvé a zdravé a konal se tu poctivý obchod i setkávání lidí,“ dodal Szeliga.

Tržnice je nově pojmenována po komikovi Felixi Holzmannovi, který žil dříve v Litoměřicích. „Naše aktivní občany po něm napadlo něco pojmenovat, zaměstnanci úřadu navrhli novou tržnici,“ vysvětlil místostarosta Karel Krejza. Spolu s ostatními radními včera v areálu odhalil výstavu o historii města, a to v rámci oslav 800 let jeho výročí.

Starosta Ladislav Chlupáč v té souvislosti nepřímo odkázal na aktuální spor vedení města se zaměstnanci nemocnice a petičníky, kteří jsou proti zamýšlenému prodeji akcií špitálu.

„Přál bych si, aby se nám oslavy vydařily a abychom se dokázali dohodnout na tom, jak se bude město rozvíjet v dalších letech,“ řekl starosta

Pátečního komponovaného programu, který radnice koncipovala i jako zahájení zdejší turistické sezony, se zúčastnila víc než stovka lidí. Akce vyvrcholila v kostele Všech svatých. Z katedrály si sem odskočil sloužit mši biskup Jan Baxant.

Roční zpoždění

Tržnici město zrekonstruovalo loni. Měla být hotová už na jaře, práce i kolaudace se ale protáhly. Loni na podzim tu své výpěstky prodávali pouze mobilní stánkaři. Naplno tak prostor ožívá až od letošního jara, kdy se do nových dřevěných stánků nastěhovali dva zelináři. Nový provozovatel bistra zdejší angažmá nedávno vzdal a město do prázdného stánku hledá nového nájemce.

Loňská revitalizace zbavila prostor nevzhledných boudiček, kde prodávali vietnamští trhovci oblečení. „Říkali jsme tomu Saigon a dlouho jsme tím trpěli,“ zmínil Krejza. Vedení města prý zvažovalo různé varianty vzhledu nové tržnice. „Výsledný nezastřešený volný prostor se mi líbí,“ liboval si radní. Novou dlažbu doplnil nový mobiliář včetně laviček, odpadkových košů i pítek.

Farmářské trhy v Litoměřicích od roku 2011 do roku 2017 pořádala na Kostelním náměstí Zahrada Čech. Skončily pro nezájem prodejců i zákazníků.

Formát není neznámý ani v jiných městech regionu. Každých 14 dní v sobotu pořádá farmářské trhy v Roudnici nad Labem spolek Trhni se. „Obě dvě akce, ty litoměřické i roudnické, patří k nejstarším farmářským trhům v Ústeckém kraji,“ poznamenal novinář z Litoměřic Václav Sedlák.

Letos sezona pod Řípem začala farmářům 6. dubna, další trh bude příští sobotu. Kvůli rekonstrukci kulturního domu na Husově náměstí přišli organizátoři o stabilní místo a nyní stánky najdete na Karlově náměstí. „Trochu jsme se báli, ale lidí chodí ještě víc,“ je spokojená pořadatelka Anežka Vyšinská. Nakoupíte od bylinkářů z Podřipska, ale i od řezníka z Plzně, nechybí koření, houby, vína nebo káva, ale ani kulturní program. Město akci podporuje, na začátku výrazně přispělo na nákup stánků.

Každé úterý od rána už víc než pět let pořádá farmářské trhy lovosické centrum kultury Lovoš. V sezoně sem stabilně jezdí až 10 prodejců s místními produkty. „Jedeme celý rok, i když v zimě je prodejců méně,“ vylíčil ředitel centra Vojtěch Krejčí. „Je o to obrovský zájem, někdy bývá vyprodáno už v deset dopoledne,“ doplnil Jan Štok z Lovosic. Nepravidelně se farmářské trhy konají i na Novém náměstí ve Štětí.