Litoměřice – Sportovní zařízení Kalich Arena se ve středu stalo dějištěm zajímavé akce. Kromě toho, že zde litoměřičtí hokejisté porazili Přerov, byl také před samotným zápasem vyznamenán policista Richard Hercík se svou kolegyní Andreou Svobodovou, kteří byli hlavními aktéry akce, při níž zachránili lidský život.

POLICISTÉ se dočkali potlesku diváků. Záchrana tonoucího v ledové řece měla velký ohlas i na webu Deníku. | Foto: Deník/Karel Pech

„Napadlo nás, že by bylo hezké, kdybychom vyjádřili obdiv práci policistů, a to tak, aby se o proběhlé záchranné akci dozvědělo co nejvíce lidí. Proto jsme to zařadili před začátek zápasu," vysvětlil generální manažer klubu HC stadion Litoměřice Jan Fišera.



Policistům předali upomínkové předměty z fan shopu hokejového klubu a také permanentky na hokejové zápasy. Na akci byl přizván také zástupce města Václav Červín, který se připojil ke gratulacím a předal upomínkové předměty města Litoměřice.





„Celá akce byla moc hezká. Vítal jsem, že byla oceněna i moje kolegyně, která zasahovala se mnou. Dostali jsme upomínkové předměty od hokejistů i od města, víno a kolegyně pochopitelně květinu. Užili jsme si to," sdělil Richard Hercík.

Ocenění policisté zasahovali v noci ze středy 23. listopadu na čtvrtek 24. listopadu, kdy se muž v podnapilém stavu pokusil spáchat sebevraždu skokem do Labe z Tyršova mostu. Policisté sice muži v tomto činu nestihli zabránit, následně ho ale s nasazením veškerých sil z vody vytáhli a zachránili mu tak život.

Zatímco Richard Hercík pro tonoucího plaval noční tmou ve vodě, která měla v tu chvíli 8° C, jeho kolegyně Andrea Svobodová mu ze břehu svítila na cestu. Zachráněný tonoucí byl následně převezen na psychiatrické oddělení nemocnice v Ústí nad Labem.