Situace trvá od začátku výluky začátkem června . Dopravcům AŽD a České dráhy, kteří tu jezdí, v zavedení nouzové dopravy zkomplikovala situaci paralelní oprava klíčové silnice na příjezdu do Litoměřic. Ta fakticky znemožnila fungování efektivní kyvadlové dopravy po celé trase náhradním autobusem, jak to tady dosud bylo obvyklé při jiných výlukách. Lidé tak cestují z Lovosic a zpátky dost komplikovaně: ve směru do Litoměřic jedou autobusem do Žalhostic a v nich si přesednou na vlak do Litoměřic.

„Od té doby zde vznikl dopravní terminál,“ zlobí Václava Lepšího z Žalhostic, který si na situaci postěžoval nejen Deníku, ale i Krajské hygienické stanici. „Prakticky od 3.30 do 2.00 hodin ráno dalšího dne, to znamená i v době nočního klidu, zde nepřetržitě hlučí nastartované motorové jednotky dopravců AŽD a ČD,“ popisuje Lepší. Podle něj jdou motory stojících vlaků i v noci proto, aby se strojvedoucí ochladili klimatizací a fungovala jim Wi-Fi. „Posunující motorové jednotky také často bezdůvodně troubí,“ dodává Lepší.

Žalhostičtí dali o nepříjemnostech vědět také dopravcům. „Situaci s hlukem na místě řešíme a jsme přesvědčení, že jsme přijali řadu opatření, aby byla hlučnost co nejnižší,“ ujišťuje mluvčí ČD Petr Šťáhlavský. A hned doplňuje konkrétní příklady. Mezi nimi například to, že na trať nyní nasazují především jednotky pouze s jedním motorem, které nemají klimatizaci a ani na volnoběh nijak nehlučí. Strojvedoucí také mají pokyn, aby podle provozních možností v maximální míře stopovali motor.

To ale není možné ve všech případech kvůli nutným posunům vozů. Nebo například kvůli dochlazení motorů a plnění dalších technických norem. Motory ale jedou i kvůli rozchlazení vozů před nástupem cestujících. Aby v současných vedrech nepadli horkem, jen co nastoupí. „Pokud jde o houkání, strojvedoucí ho nepoužívají svévolně, ale skutečně v nezbytných případech a především v případech souvisejících s bezpečností osob a provozu,“ doplňuje Šťáhlavský.

Hluk se snaží eliminovat i „ážetďáci“, ale úplně zabránit mu také nemůžou. „Provoz motorových jednotek má technologické postupy při dojezdu a při startu, které musíme dodržovat,“ připomíná za AŽD Jiří Dlabaja s tím, že ale firma plní veškeré hygienické standardy.

Žalhostickým se tak nejspíš úplně uleví až s dokončením opravy sesunuté části trati. Správa železnic nedávno informovala, že to bohužel potrvá déle, než se původně předpokládalo. Zatím poslední odhad je začátek srpna.

Žalhostičtí přišli i s vlastním receptem, jak by šlo hluk omezit. „Mezi stanicemi Žalhostice a Litoměřice by stačila jedna motorová jednotka dopravců, mohou se třeba po týdnu střídat. Tím by se provoz zefektivnil a omezil by se zbytečný pobyt ve stanici Žalhostice a zbytečný posun. Dále by bylo možné od 18.00 do 6.00 hodin nahradit vlaky autobusy v celém úseku Lovosice – Žalhostice – Litoměřice,“ líčí Lepší. Návrh ale ani jeden z dopravců nekomentoval.

