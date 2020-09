Hlasitý zvuk kompresoru rušil ve čtvrtek 10. září před půlnocí obyvatele v okolí Dvořákovy ulice v Litoměřicích. Na místě zasahovali městští strážníci i policisté.

Noční hluk ve Dvořákově ulici v Litoměřicích | Video: Dušan Slavkovský

Mluvčí litoměřické policie Veronika Hyšplerová potvrdila, že na lince 158 přijali policisté ve čtvrtek v noci oznámení o rušení nočního klidu v ulici Dvořákova.

„Hlídka na místě zjistila, že hluk pochází z kompresoru, jehož chod byl nutný k právě probíhající rekonstrukci kanalizace. Opravy jsou rozděleny do několika fází. Jednu z nich ve čtvrtek v odpoledních hodinách zdržely technologické problémy. Tato fáze však po jejich vyřešení musela pokračovat a nebylo možné ji přerušit. Navíc, pokud by byla ukončena, vznikla by škoda za zhruba milion korun,“ vysvětlila Veronika Hyšplerová.