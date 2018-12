Hledání pachtýře litoměřické nemocnice skončilo fiaskem

Brno, Litoměřice – Nevyšlo to. Dlouho připravované, nákladné a právní autoritou administrátora zaštítěné koncesní řízení na pachtýře litoměřické nemocnice na 20 let s definitivní platností zrušil antimonopolní úřad. A to přesto, že se proti jeho předchozímu rozhodnutí ze srpna zdravotnické zařízení odvolalo.

Nemocnice LitoměřiceFoto: Deník/Karel Pech

„Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj v minulém týdnu rozhodl o zamítnutí rozkladu v dané věci a potvrzení prvostupňového rozhodnutí, jímž bylo koncesní řízení zrušeno,“ potvrdil Deníku Martin Švanda, mluvčí úřadu. Tomu vadilo, že zadavatel při vysvětlování podmínek zmírnil požadavky na kvalifikaci uchazečů, avšak následně neprodloužil lhůtu pro podání žádostí o účast. Zmírnění požadavků ale administrátor řízení považoval jen za odpověď na dotaz zájemců o účast. ČTĚTE TAKÉ: O litoměřický špitál se utkají čtyři adepti ČTĚTE TAKÉ: Špitál informoval o stavu pachtu zastupitele města, má být uzavřen na 20 let

Autor: Jaroslav Balvín