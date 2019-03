Hlasovat pro některou ze slečen můžete níže v tomto článku. A to každou hodinu!

Blíží se finále ústeckého kola republikové soutěže krásy a dovednosti Dívka Talent 2019. Vyvrcholí v neděli 24. března v Domě kultury v Ústí nad Labem, čtenáři Deníku zde mohou volit svou nejkrásnější dívku. I šestý ročník Dívka Talent pořádá Alena Remešová z Ústí. Jak se k soutěži dostala? To prozradila Deníku.

Co vás přivedlo k nápadu pořádat soutěž krásy?

V roce 2013 si chtěla dcera mé kamarádky vyzkoušet modelingovou soutěž. Pomohla jsem jí s přihláškou i přípravou do obdobné soutěže Dívka roku, všude jí doprovázela. Tím to pro mě začalo. Byla jsem plná elánu a odhodlání to za každou cenu se soutěží v Ústí zkusit.

Chtěla jste to už i vzdát?

Sem tam ano. Je to celoroční práce, ale pozitiva stále převažují. Takže zatím jsem tady a se mnou i soutěž.

Kam nejdál se vaše svěřenky dostaly?

Natálie Bílá až do finálové desítky Miss Czech Republic 2017, Nikol Lacková do finálové osmičky Dívky ČR 2018. A Veronika Mariášová uzavřela smlouvu s Czechoslovak Models. Na dívky jsem hrdá a dělají mi radost.

Říká se, že soutěž krásy je řehole i byznys. Vážně?

Naše soutěž řehole není. Dívky jsou ve věku, kdy si ji užívají jako zájmový kroužek. Soutěžní den je pro ně náročnější, ale jeho atmosféra je pro ně nezapomenutelná. I nevděk zažívám, divím se, jak umí být lidé zlí. Nejsou líní napsat mi dlouhý dopis, že bych se měla jít léčit, když se zaměřuji jen na dívky. Negativní komentáře na sociálních sítích ignoruji, naštěstí jich není tolik.

Bývá to těžké s rodiči či partnery dívek?

Občas s rodiči.

Už se vám stalo, že přišla dívka na konkurz a vy jste hned věděla: To je ona!

Poznám ty schopnější, talentovanější, ale ještě nikdy jsem neodhadla vítězku.

Jak důležitá je porota? Kdo v ní bude letos?

Je důležité, aby porota byla velká. To zajistí její objektivitu a fair play. Nebojím se říci, že máme nejčetnější porotu ze všech soutěží. Z hostů mohu tradičně jmenovat Lenku Kocmanovou Taussigovou, Denisu Czervoniakovou, Martina Kočárka, Petra Berounského, Ivana Štefka a další.

Jak moc se soutěž za pět let proměnila?

Moc ne. Dál má čtyři disciplíny, jedeme podle osvědčeného scénáře.

Kdybyste měla dceru, rozmlouvala byste jí takovou soutěž?

Určitě ne, vyzkoušet se má všechno a dívkám dodá Dívka Talent sebedůvěru. Vidím to hlavně na těch, které prošly soutěží dvakrát.

Finalistky krajského kola soutěže Dívka Talent 2019

1. Vivien Lacková, 15 let, Litoměřice

Chodím na základní školu do 9. třídy U Stadionu v Litoměřicích. Ve volném čase ráda zpívám a trávím čas s přáteli a cestuji. Do této soutěže jsem se přihlásila, abych získala nové zkušenosti a poznala nové lidi.

2. Alisa Gertsovskaya, 14 let, Teplice

Pocházím z Ruska, již deset let bydlím v Teplicích. Miluji umění. Zpívám, tančím, věnuji se divadlu, píši básně, ale nemusím sport. Navštěvuji ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků na Metelkově náměstí v Teplicích. Následně bych se chtěla dostat na hereckou konzervatoř.

3. Gabriela Zajícová, 13 let, Ústí nad Labem

Chodím do 8. třídy na ZŠ Vinařská v Ústí. Ráda sportuji, čtu a hraju na klávesy. Donedávna jsem dělala cheerleading. Od začátku školního roku jsem začala hrát volejbal a hodně mě baví. Těším se, až se na mě na soutěži bude dívat rodina a podporovat mě.

4. Nicol Towtýnová, 14 let, Ústí nad Labem

Chodím na ZŠ Mírová v Ústí. Zajímám se o módu, líčení a modelingový svět. Třetím rokem se věnuji tancování, stylu Hip Hop. Mezi mé záliby patří i sport. Ráda trávím čas s rodinou nebo kamarády. Ve volném čase se snažím navštěvovat fitness dvakrát týdně. Přihlásila jsem se, abych získala nové zkušenosti a poznala nové lidi. Světu modelingu bych se chtěla dále věnovat.

5. Natálie Karásková, 13 let, Háj u Duchcova

Chodím na ZŠ do Teplic na Nové lázně. Mezi mé koníčky patří snowboard, ježdění na koni, tanec a hra na klavír. Volný čas nejraději trávím s rodinou a kamarády a také na tréninku. Tanec je moje nejoblíbenější aktivita, chodím do klubu STK Gebert. Do soutěže jsem se přihlásila, abych získala nové zkušenosti. V modelingu bych chtěla pokračovat i v budoucnu.

6. Alena Marešová, 14 let, Ústí nad Labem

Chodím na ZŠ do 8. třídy na SNP 6 v Ústí. Mezi mé zájmy patří moderní gymnastika, kterou dělám 8 let a kvůli zdravotním problémům jsem ji na chvilku přerušila. Díky tomu jsem začala tancovat street dance, který mě moc baví. Už třetím rokem se věnuji modelingu, dokonce jsem měla příležitost jít na módní přehlídku s Kateřinou Průšovou. Hodně cestuji, nejdál jsem byla v Dominikánské republice. Na soutěž se moc těším.

7. Natálie Hlavničková, 14 let, Jirkov

Chodím na gymnázium v Chomutově. Ráda tancuji, dělám pole dance a gymnastiku od malička.

8. Nikol Kočárková, 16 let, Krásná Lípa

Studuji střední školu dostihového sportu a jezdectví v Praze 5 Velká Chuchle. Mezi mé koníčky patří tanec a jízda na koni. Volný čas trávím většinou u koní. Do soutěže jsem se přihlásila, abych získala nové zkušenosti a abych ukázala, co umím a co ve mně je.

9. Michaela Křivková, 16 let, Ústí nad Labem

Jsem obyčejná dívka, která si jde za svými sny. Proto jsem se přihlásila do soutěže, ať si jeden ze svých snů splním. Věnuji se psaní básní, příběhů a všemu možnému, co mě napadne. Nedávno jsem se začala věnovat pole dance, což mě velmi baví a neuvěřitelně chytlo za srdce. Budu ráda za Vaši podporu. Můžete mě sledovat na sociálních sítích. Děkuji.

10. Veronika Gussarová, 15 let, Teplice

Mým koníčkem jsou mažoretky a twirling. Mažoretky cvičím už 6 let. Do soutěže jsem se přihlásila, protože bych si chtěla dokázat něco více a také si splnit svůj sen. A ne jenom to, ale také získat nové přátele a nové zkušenosti.

11. Julie Kopecká, 14 let, Ústí nad Labem

Chodím do 9. třídy ZŠ SNP 6 v Ústí. Po základní škole se chystám na střední školu pedagogickou v Litoměřicích. Ve volném čase poslouchám hudbu, nebo chodím běhat. Druhým rokem hraji na zobcovou flétnu a hodně mě to baví a uvolňuje. Také jsem začala chodit na literárně dramatický kroužek, který mě trochu inspiroval k tomu, abych se přihlásila do soutěže.

12. Lucie Budáková, 15 let, Radonice u Kadaně

Už od pěti let dělám gymnastiku a TeamGym, což je vlastně odvětví sportovní gymnastiky, hrozně ráda chodím do kina a divadla a taky hrozně ráda spím.

Dívka Deníku - pravidla hlasování

Hlasovat můžete na webu okresních Deníků a pomocí kuponů v novinách. Počty hlasů sečteme. Hlasovací kupony budou v Deníku vycházet minimálně 4x týdně. Poslední otiskneme ve čtvrtek 10. března. Hodnotu jednoho novinového kuponu určíme až na konci hlasování. Vypočítáme ji tak, že vezmeme počet hlasů vítězky internetového hlasování a vydělíme ho počtem otištěných hlasovacích kuponů. A to bude hodnota jednoho zaslaného novinového kuponu.



Hlasování na webu Deníku skončí ve středu 20. března ve 12 hodin. Tištěné kupony doručte do redakce Ústeckého deníku (Velká Hradební 238, Ústí n. L., 400 01) nejpozději do pondělí 18. března. Vítězku oznámíme na vyhlášení soutěže Dívka Deníku, které se uskuteční v neděli 24. března v ústeckém domu kultury.