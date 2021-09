K vidění budou auta do roku výroby 1969 či motocykly do roku výroby 1979.

Dvě hodiny po poledni účastníci postupně odjedou Řipskou ulicí směrem na Kyškovice, odkud budou pokračovat dál do Vetlé, Mastířovic, Hoštky, Štětí, Předonína, Bechlína, Krabčic, Rovného, Vražkova, Straškova, Račiněvse, Martiněvse, Charvátců, Mšeného-lázní, Roudníčku s cílem Dvůr Perlová voda v Kostelci nad Ohří.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.