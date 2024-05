V malé obci nedaleko Liběšic chovají tři koně. Do zdejší ohrádky zve chovatelka Ema Juránková především děti. Povozit se tu můžou na konících, kteří se jmenují Gucci a Dundee. Ti umějí i všelijaké skopičiny. Třetí kůň z břehoryjské stáje se jmenuje Viktor. Pro toho Ema našla ještě jiné využití než k dětem, a to ruku v ruce s kamarádkou z Lukova u Úštěku SimOnou Vinš. Podle této vystudované lékařky, terapeutky a umělkyně se právě bývalý závodní kůň Viktor obzvlášť hodí na terapie s lidmi, které tíží nějaký problém. Deník se byl podívat na jedné z terapií, které se účastnily dvě mladé dívky.

S pomocí speciální aplikace dokázala terapeutka sledovat, jak se jim i díky Viktorovi nejprve zrychloval a potom postupně zklidňoval srdeční rytmus. „Tenhle úsek je ideální. To je to, co chci vidět,“ ukázala pak SimOna redaktorovi křivku na displeji mobilu s tím, že jde o zklidnění, přesněji pak o koherenci mezi srdcem a mozkem.

Reportér se zajímal o pocity, které terapie vyvolala v dívkách. „Měly jsme se propojit s koněm,“ popsala 18letá Tereza Macková z Bechlína. „Moje srdce se jakoby vsouvalo do toho jeho, předávali jsme si energii. Bylo to příjemné, cítila jsem se hezky,“ dodala dívka. Ta už dříve sice jezdila na koních, ale že by byla v ohradě a propojovala se s nimi, to zažila poprvé. Stejně jako o dva roky mladší Nikola Korpalová ze stejné obce. „Spojit s koněm jsme se měly, abych si, až budu ve stresu, vzpomněla na ten klid, který potom nastal,“ doplnila dívka.

SimOna dívkám dala na ucho malé elektronické zařízení, které propojila se svým mobilem a ve speciální aplikaci sledovala jejich tep. Během seance dívkám ukazovala křivku, což jim pomohlo v uklidňování. „Nejprve jsem byla vystresovaná. Lítalo to tam, ke konci bylo vidět, jak srdce bije už klidně,“ popsala Tereza. „Vyzkoušely si, jaké to je, když jsou napojené na své srdce, a jaký je to pocit, být uvolněná,“ shrnuje SimOna s tím, že dívkám zároveň tento zážitek může sloužit k tomu, aby si tento pocit zapamatovaly a byly schopny se k němu vracet.

SimOně jde při této práci s klienty o to, aby zažili uklidnění, důvěru, vnitřní radost, teplo na hrudi, které se rozlévá do celého těla. Podle terapeutky se lze vnitřní radosti naučit, natrénovat ji. Koně obecně a obzvlášť Viktor je podle SimOny na tento trénink dobrým prostředníkem. S úsměvem přitom připomíná okřídlené rčení, jak je dobré nechat starosti koňovi.

Dvě dívky, které podstoupily terapii, prakticky žádný problém neměly. SimOna ale běžně pracuje s lidmi, které něco v duši hodně bolí. A těm radí, aby svůj smutek přenesli na koně. „Občas se někdo až bojí, že mu ublíží. Ale Viktor je velký kůň, on to umí zpracovat. Pustí to přes všechny čtyři nohy do země, vyběhá to, vyčůrá, vykadí,“ popisuje SimOna s tím, že klientovi pak pomáhá vidět, že i když veškerou tíhu poslal koňovi, toho to ve výsledku nechá klidným.

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Konkrétně Viktor je na podobnou terapii extrémně vhodný, nejméně pak v porovnání s dalšími koňmi z Břehoryjí. „Dundee to je dobrák, co vozí děti. Gucci je vlezlý, takový medvídek Pů,“ popisuje SimOna. „Ve Viktorovi oproti nim vnímám honosnost, přijde mi trochu jako aristokrat. Je inteligentní, zvědavý, není jen na žrádlo,“ dodává terapeutka. Podle majitelky 9letého Viktora Emy je i pracovitý a v tom je až otravný. Narodil se ve stájí Dobrovských v Černé u Bohdanče. „Byl strašně šikovný odmalinka, jezdil dostihy, vyhrával. Akorát měl dost často úrazy,“ vypráví Ema s tím, že když si v srpnu 2021 natrhl sval na noze, chovatel ho vyřadil z dostihů.

„Prakticky to pak byl jateční kůň bez perspektivy. Čirou náhodou mi v tu dobu onemocněla kobylka, jela jsem přes Pardubice a byla to láska na první pohled,“ popsala Ema, jak k Viktorovi přišla. Zranění měl už vyléčené, ale byl to blázen z dráhy, nebyl zvyklý na lidi. Ale naučili ho to. Potom se Ema dala dohromady se SimOnou Vinš z vesnice nedaleko. Ta zrovna měla za sebou školení i s terapií s koněm na Šumavě a chtěla se tomu věnovat dál i někde kolem jejího místa bydliště. Viktora zvlášť ocenila. „Je to atlet, srdce má maximálně vytrénované. Říkám mu doktor kůň,“ usmívá se SimOna.

Ta má za sebou působení na klinice čínské medicíny Inspirita v Praze, kde se naučila akupunkturu, a během 7 let pracovala s tisíci klienty. Částečně v Česku, částečně v USA vystudovala kraniosakrální terapii. Její kamarádka Ema Juránková je vyučená ekonomka, celý život ale pracuje se zvířaty. Byla dojičkou krav, ošetřovatelkou, od 18 let pracovala s koňmi.

