Hasiči vyjížděli na místo s informací, že úřednice obecního úřadu v Třebívlicích nalezla v dopisní obálce neznámý prášek bílé barvy.

„Hned po příjezdu na místo hasiči provedli průzkum a vytyčili nebezpečnou zónu. Po dokončení dekontaminačního stanoviště, rozhodl vedoucí zásahu o dekontaminaci úřednic,“ popsal začátek cvičení mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Hasiči oblečení do protichemických obleků následně prozkoumali kancelář, kde obálku nalezli. Tu vložili do speciálního obalu. V případě, že by se jednalo o „ostrý zásah“ předali by balíček s neznámou látkou chemické laboratoři k identifikaci.