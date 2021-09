Součástí akce budou také ukázky vystavené techniky a různé soutěže. Setkání hasičů začne postupným příjezdem účastníků už v 8 hodin a probíhat bude do 17 hodin.

Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje a Podřipská hasičská župa chystají druhé Setkání hasičů pod Řípem. To se mělo pod památnou horou konat už loni na podzim, kvůli sílící epidemii koronaviru, bylo však zrušené.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.