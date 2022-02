Zdroj: Deník„Už se stalo, že jsme zasahovali i u požáru v Děčíně, kde byly potřeba velké cisterny,“ poznamenal Pavel Fulín. Nejdále však chotiměřští hasiči vyrazili společně s profesionálními a dalšími dobrovolnými hasiči pomáhat jedné z obcí na jihu Moravy, kterou loni v červnu zasáhlo ničivé tornádo.

„Z naší jednotky jsme jeli dohromady čtyři, konkrétně do Moravské Nové Vsi. V první řadě jsme po čtyři pracovní dny pomáhali s oplachtováním střech, které tornádo strhlo. Dále jsme uklízeli suť z ulic a zajišťovali provizorní opravy. Podíleli jsme se také na demolici poškozených objektů, kterým hrozilo zřícení,“ popsal Fulín s tím, že tento zásah měl naprosto jiný charakter, než na který jsou hasiči standardně zvyklí.

Zpětně ho hodnotí jako jeden z psychicky i fyzicky nejnáročnějších. „Pracovali jsme od sedmé ráno do sedmi večer. Člověk byl rád, že si šel lehnout. Na psychiku navíc pohled na zničenou vesnici nepůsobil vůbec dobře. Na místních bylo vidět, že je to hodně sebralo. Na druhou stranu, na to, čím si prošli, byli velmi vstřícní a rozdali by se, ačkoli sami přišli téměř o všechno,“ vylíčil velitel hasičů, který zároveň pracuje jako profesionální hasič podniku Lovochemie.

K obtížným zásahům řadí také lesní požáry, které jsou náročné hlavně na fyzičku. Hasiči se při nich totiž musí dostat na těžko přístupná místa, kam nezajede technika.

K dispozici mají chotiměřští hasiči dvě cisterny, jedno dopravní a jedno technické auto. Kromě častých zásahů se zapojují do obecních společenských akcí, zajišťují závlahu nově vysázených stromů nebo pomáhají s úpravami veřejných prostranství. Na počátku koronavirové epidemie nabízeli místním pomoc v podobě zajištění nákupů a vyzvednutí léků.

Za svou činnost se dočkali mimo jiné ocenění v celorepublikové anketě Dobrovolní hasiči roku 2020. Ve své kategorii se za sever Čech umístili na druhém místě. Uznání se jim dostalo za četné zásahy na skládce opadů v Želechovicích.