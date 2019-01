Roudnice n. L. /REPORTÁŽ/ – Několik tisíc lidí v sobotu demonstrovalo za zachování akutní lůžkové péče v Podřipské nemocnici s poliklinikou.

Demonstrace v Roudnici. | Foto: Deník/Karel Pech

Zdravotní pojišťovny se špitálem chtějí uzavřít krátkodobou jednoroční smlouvu, což se dotkne interny nebo chirurgie. Podporu nemocnici vyjádřili politici i umělci, pozvaní zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ani ministerstva zdravotnictví nedorazili.



Kromě lidí z Roudnice dorazili před budovu nemocnice i obyvatelé a starostové z obcí z celého Podřipska. Přinesli si transparenty s hesly jako „Seberte nám i hřbitov", „Zavřít zloděje, ne nemocnice".



Právě omezení dostupnosti zdravotní péče pro region a kritika zdravotních pojišťoven i současné vlády zaznívala z pódia nejčastěji.



Argument, který podle jednatele Josefa Krajníka VZP nemocnici předložila, je dojezdová vzdálenost z Roudnice po dálnici do Prahy za 20 minut. Nejbližší nemocnice v Litoměřicích je od Roudnice vzdálená 20 kilometrů. Právě ona má podle jednatelů Krajníka i Jakuba Zavorala na konci nemocnice v Roudnici zájem.



Na demonstraci dále vystoupili politici z kraje či senátoři nebo poslanec. K lidem promluvil také zpěvák Martina Maxa a textař Michal Horáček, kteří v Roudnici žijí.

Jednatel roudnické nemocnice Jakub Zavoral řekl: „Stále trváme na interně a chirurgii"

„Doufáme, že dojde k dohodě s VZP a k uzavření smlouvy v té podobě, aby roudnická nemocnice mohla pokračovat. To znamená, že budou zachována v současném rozsahu oddělení interny a chirurgie," říká jednatel roudnické nemocnice Jakub Zavoral.



Budete tedy trvat na interně a chirurgii?

Udělali jsme pojišťovně velký vstřícný krok. Pokud bude VZP trvat na zrušení gynekologie, porodnice a dětského a odsouhlasí to zastupitelstvo města Roudnice nad Labem, tak jsme ochotni mluvit o transformaci dětského oddělení do dětského stacionáře a v případě gynekologie do transformace na jednodenní gynekologii. Tím se zruší akutní péče v těchto odděleních. Na interně a chirurgii ale stále trváme.



Umíte si představit, že by v Roudnici byla jen léčebna dlouhodobě nemocných a rehabilitace?

Ne.