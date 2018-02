Gymnázium má nové vedení. Miloš Štyks odchází zklamaný

Litoměřice - Konkurz provázejí otazníky, kraj si však za ním stojí.

Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích.Foto: Deník / Pech Karel

K 1. březnu usedne do křesla ředitelky litoměřického gymnázia Radka Balounová, jež dosud učila na gymnáziích v Lovosicích a Praze. Nahradí Miloše Štykse, který školu vedl šest let. Konkurz na nového ředitele sice vyhrál Štyks, avšak radní Ústeckého kraje, který je zřizovatelem školy, vybrali právě Balounovou. To za sebou stále nechává otazníky.

Podle Štykse, s nímž Deník připravil rozhovor na straně 2, stála za vypsáním konkurzu i za ředitelovým následným nejmenováním zvůle krajského náměstka pro školství Petra Šmída (SPD-SPO). Ten měl nechat konkurz vyhlásit i přes relativně pozitivní hodnocení krajského odboru školství a České školní inspekce.

Štyksovi ale leží v žaludku také místostarosta Karel Krejza (ODS), jenž nechal hlasovat zastupitelstvo o tom, že město doporučuje kraji konkurz vypsat. Podle Štykse se mu tím pomstil za to, že ředitel nesouhlasil s místostarostovým návrhem, aby město na pozemcích gymnázia postavilo sportovní halu.

„Tím, že nechápu nesouhlas s postavením něčeho, co by jeho zařízení prospělo, jsem se nikdy netajil,“ reaguje Krejza s tím, že tento nápad navíc nevznikl v jeho hlavě, ale na půdě blízké Masarykovy základní školy. Hlasovat zastupitelstvo prý nechal na základě veřejné poptávky. To, že by o Štyksovi někdy jednal s radním Petrem Šmídem, jak ředitel naznačuje, Krejza odmítá.

Vedení města si už dříve stěžovalo na špatnou komunikaci se Štyksem. Členka školské rady gymnázia a její bývalá předsedkyně Petra Černá tyto výtky nechápe. „Ve školské radě s ním nikdy komunikační problémy nebyly. Co vím, nikdo z města za ním ani nechodil. Navíc je škola krajským zařízením a nebylo Štyksovou povinností s městem komunikovat.“

K téměř jednohlasné podpoře vyhlášení konkurzu zastupitelstvem přispěl fakt, že mu nebyla přítomna zastupitelka za Severočechy Litoměřice a členka školské rady gymnázia Olga Kubelková. „Vystoupila bych a zajímaly by mě argumenty, proč se v této věci město, které není zřizovatelem gymnázia, tolik angažuje,“ tvrdí Kubelková.

Krajského náměstka pro školství Šmída podle jeho slov vedlo k vypsání konkurzu hlavně přesvědčení, že se na gymnáziu nepodařilo nastavit komunikaci mezi jeho vedením a pedagogy. „Usoudil jsem tak z inspekční zprávy, vlastní návštěvy školy a přiznal mi to i sám pan Štyks.“ Za další negativum měl Šmíd 21procentní úbytek žáků. „Ve chvíli, kdy jsou ostatní školy narvané k prasknutí, je to anomálie nejen v kraji, ale snad v celé ČR.“

Číslo ale popisuje bilanci od školního roku 200809, kdy Štyks ještě na škole nebyl. „Během působení současného vedení školy byl pokles o 12 procent,“ upřesnila Markéta Flochová z hejtmanské kanceláře s tím, že například na gymnáziu v Lovosicích evidoval kraj ve stejném období nárůst počtu žáků o 9 procent.

Vyjádření litoměřického zastupitelstva prý Šmída ovlivnilo minimálně. Rada podle něj vybrala ředitele z 2. místa konkurzu proto, že chtěla dát šanci novému člověku nápomocnému zlepšení vztahů ve sboru.

„BUDE TO MÍT TĚŽKÉ“

Jedním z členů výběrové komise byla i Černá ze školské rady. Hlasovala pro to, aby Štyks zůstal. „Přihlížela jsem k tomu, že je zkušený a že by nový ředitel nastupoval v polovině školního roku. Radka Balounová, která dosud žádnou školu nevedla, to bude mít těžké. Ale věřím, že to zvládne. Bude muset.“

S tím, že to nová ředitelka nebude mít jednoduché, souhlasí i Kubelková. „Nastupuje těsně před 2. ročníkem jednotných přijímaček a před novými maturitami.“

Radka Balounová se do oficiálního jmenování ředitelkou 1. března nechtěla ke svým očekáváním vyjadřovat.