Výstava, která měla před časem svou premiéru v Olomouci, je první „pokovidovou“ akcí galerie. O středeční vernisáž byl velký zájem, a tak se úvod odehrál na dvoře před výstavní síní. Návštěvníky přivítala galeristka Lenka Holíková a Monika Marková, ředitelka litoměřického hospice. O tvorbě a přístupu autora k nelehkému tématu promluvil fotograf, novinář a Štreitův přítel Mirek Zimmer.

Připomněl, že soubor fotografií připravil Jindřich Štreit ve spolupráci s olomouckým mobilním hospicem „Nejste sami“ se záměrem upozornit na význam paliativní péče a pomoci hospici v jeho začátcích.

Jindřich Štreit, který 5. září oslaví své 75. narozeniny, patří ke světové špičce v oblasti dokumentární humanitární fotografie. Proslul svými cykly ze života na venkově, v továrnách, koncepčně se věnuje závažným sociálním tématům, například o lidech drogově závislých, handicapovaných, nevidomých, vězních, seniorech, cizincích i o lidech bez domova. Má za sebou více než 1300 výstav u nás i ve světě, vydal řadu knih, natočeny o něm byly čtyři filmové dokumenty. V roce 2018 vystavoval Štreit i v Litoměřicích, o rok později pak i v Lovosicích.

V emočně silném obrazovém souboru „S láskou…“ je vlastně každá z fotografií částí příběhu lidí na sklonku života, jejich blízkých i těch, kteří mobilní hospicovou péči poskytují.

„Musím říct, že bez pochopení všech, kteří nás vlastně pustili do svých životů, by tento dokument nevznikl,“ vzkazuje ke snímkům a k výstavě autor, který se z litoměřické vernisáže omluvil kvůli povinnostem na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Výstava v Gotickém dvojčeti potrvá do 18.září.

