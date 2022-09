Jste ředitelem Institutu terezínských skladatelů. Představme ho čtenářům.

Autorem nápadu byl Jiří Polák – člověk, jehož otec prošel Terezínem a blízce se přátelil s Arnoštem Lustigem. Chtěl vtisknout terezínským kulturním aktivitám jasnější rozměr a probudit o ně větší zájem, proto nejprve založil nadaci Věčná naděje a pod její hlavičkou náš Institut. Již od okamžiku svého vzniku jsme si kladli za cíl koncentrovat, důkladně zmapovat a dál mezi širší publikum přenášet poznatky o tvorbě autorů, kteří v letech 1941 – 1945 prožili významnou část svého života v terezínském ghettu. Nesoustředíme se tedy jen na skladatele, ale také na interprety, kteří v podmínkách ghetta často byli objednavateli nových skladeb, jejich prvními interprety a v mnoha případech také jejich zachránci. Během krátké doby se nám podařilo podnítit zájem studentů o témata související s kulturou Terezína.

O kulturním životě v době německé okupační správy se moc nemluví. Přesto ho Němci využili k natočení propagandistického filmu.

Lubomír SpurnýZdroj: Deník/Topi PigulaPříležitost k vhodnému využití aktivity terezínských vězňů se naskytla v druhé polovině roku 1943 a byla spojena s transportem více jak čtyř stovek dánských Židů. Na ty se díky složitým politickým jednáním vztahovala celá řada výjimek, včetně té, že nebyli zařazeni do transportů směřujících do vyhlazovacích táborů na Východě. Přítomnost Dánů v Terezíně zvýšila zájem světové veřejnosti o toto místo. Ihned po jejich příjezdu požádala dánská vláda o povolení k návštěvě dánského Červeného kříže. Adolf Eichmann výjimku udělil a na popud německého ministerstva zahraničí a německého Červeného kříže nařídila SS tzv. „zkrášlovací kampaň“ města (Stadtverschönerung). Na jaře 1944, když bylo ghetto připraveno, vydal Himmler povolení k návštěvě Terezína.

Cesta delegace vedla převážně přes zrekonstruované dánské ubikace a část vězňů byla přinucena asistovat při natáčení propagandistického filmu Kurta Gerrona a Karla Pečeného Terezín. Dokumentární film z židovského sídelního území (Theresienstadt. Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet). Vzhledem k tomu, že byl dostříhán teprve na jaře 1945 během posledních týdnů války, nebyl nikdy předveden širší veřejnosti. Demonstrace čilého kulturního a společenského života v ghettu měla být pravděpodobně využita při jednání se západními spojenci. Němci chtěli ukázat, že zprávy o špatném zacházení se Židy jsou pouhá propaganda. Mělo se ukázat, že Židé si v Terezíně spokojeně žijí, zatímco německé civilní obyvatelstvo trpí nedostatkem jídla a bombardováním.

V souvislosti s Terezínem se většinou mluví o několika málo jménech. Nejedná se spíš o zkreslující pohled?

V podobných případech je běžné, že široké téma se zúží do jednoduchého zastřešujícího sloganu. Lépe se to pamatuje a při jeho vyslovení se i lidé lépe zorientují. Terezínští skladatelé jsou pro nás skupinou autorů střední a mladší generace, kteří se svou tvorbou zařadili do poetiky moderních směrů hudby 20. století. Až na tuto okolnost a společný židovský původ, se zdá být jejich spojení spíše nahodilé. Také jejich národnost byla různá, v některých případech dosti nejasná. Terezínští autoři nebyli prototypem kompoziční školy, přesto místo, ve kterém se nacházeli, vtisklo jejich tvorbě společný rys. To je zřejmé u autorů, kteří se etablovali již před válkou, tedy u Viktora Ullmanna, Pavla Haase a Hanse Krásy. Svou činností v ghettu si pak vydobyl stěží přehlédnutelnou pozici také mladý Gideon Klein. Byl rozhodně výjimkou, neboť jako skladatel se začal výrazněji profilovat teprve v Terezíně. Ve vyhraněném prostředí terezínského ghetta působili rovněž autoři, jejichž tvorba se uplatňuje méně často. Mezi ně náleží například Egon Ledeč, Carlo Taube, Hans Winterberg, Sigmund Schul, jenž byl chráněncem Viktora Ullmanna, Karel Reiner, Karel Berman, Robert Dauber či Rudolf Karel, ten zahynul jako vězeň policejní věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti.

Nejasná národnost? Člověk má přece pas, který jeho národnost jasně udává.

Zní to logicky, ale tak jednoduché to není. V této otázce je zapotřebí se v Terezíně pohybovat opatrně a je lépe ji rovněž spojovat s pocitem národní identity. Její vnímání může být věc proměnlivá a větší dramatická událost, a válka takovou událostí rozhodně je, může takový pocit výrazně proměnit. Z věrného Čecha se tak může stát i věrný Američan. Například Ervín Schulhoff ­- ten ovšem v ghettu nebyl – zhudebnil text Marxova Komunistického manifestu, za což mu bylo uděleno sovětské občanství. To byl pražský Žid, klavírista, skladatel, a zemřel jako občan nepřátelského státu v zajateckém táboře ve Wülzburgu. Byl Čechem, Němcem, nebo podle pasu sovětským občanem? Takové pochybnosti asi již samozřejmě nepřipouštíme v případě jeho syna Petra Schulhoffa, českého režiséra, kterého známe z filmů jako Zítra to roztočíme drahoušku, nebo temných detektivek z šedesátých let s Rudolfem Hrušínským. Podobný příklad je hudební skladatel, klavírista Viktor Ullmann, který v Osvětimi umírá s rakouským pasem, přestože se narodil na polské straně Těšína v době Rakouska Uherska a významnou část svého života prožil v Německu.

Takže my mnohdy raději říkáme, že nejde o českou, německou nebo rakouskou hudbu, ale o hudbu, která vznikla ve středoevropském kulturním prostoru.

Jak bylo vůbec možné uskutečnit v Terezíně tolik kulturních akcí?

Je mi jasné, že výčet řady kulturních aktivit nás může vést k tomu, že budeme terezínské ghetto považovat za pomyslný ostrov svobody uprostřed válečného běsnění. Nebylo tomu tak. Nelze zastírat, že taková možnost byla dána propagandistickou rolí, kterou tábor v nacistické ideologii sehrál. Kulturní život v Terezíně prošel řadou proměn, od striktních zákazů veřejných a soukromých produkcí, přes trpěnou toleranci až k jejich bezvýhradné podpoře. Abychom tomu mohli porozumět, je potřeba vědět, že život v ghettu řídila židovská samospráva, takzvaná Rada starších (Ältestenrat). Ta v roce 1942 zřídila instituci s podivným názvem Utváření volného času (Freizeitgestaltung). Nově budované oddělení mělo vnést do života terezínských vězňů alespoň trochu radosti a současně kontrolovat a eliminovat nežádoucí společenské jevy.Při vyslovení ukvapených závěrů o smyslu hudebních akcí v Terezíně záleží na tom, při jaké příležitosti o nich hovoříme. Pietní přístup je jistě správný a měl by být součástí připomínkových akcí. Takový postoj se ovšem někdy objeví i v odborných diskusích. Skladatelé jsou uzavíráni do ghetta nekritické úcty a obdivu, za kterými nelze přehlédnout soucit s jejich životními osudy. Obyvatelé ghetta, a především mladí, ovšem nešli do Terezína zemřít. Nikdo z nich nemohl tušit důsledky holocaustu, neboť ten ve svých důsledcích přesahoval jakoukoliv dosavadní zkušenost.

Takže se nechystali do Terezína jako na poslední cestu?

Většinou tomu tak nebylo. To je poválečný pohled ovlivněný znalostí průběhu a důsledků druhé světové války. Přes obrovské strádání zde pro většinu z nich život nekončil.

Ghetto bylo pod německou správou, ale řídila ho židovská Rada starších…

Ano. A šlo o extrémně nevděčný úkol na který z dnešního pohledu existuje celá řada pohledů. Na jednu stranu museli nějakým způsobem spolupracovat s německým velením z Malé pevnosti v Terezíně, ale zároveň se maximálně snažili chránit lidi, kteří byli do Terezína odsunuti. Vězni terezínského ghetta rozhodně netvořili kompaktní skupinu, a to jak sociální, tak národnostní. Do Terezína přijížděly transporty Židů z dnešního Česka, Rakouska, Německa, Dánska, Nizozemí a v roce 1944 také ze Slovenska. Není jednoduché popisovat identitu obyvatel ghetta, to je otázka spíš pro historika. S velkým zjednodušením lze ale říct, že svou roli hrálo sociální postavení, země původu a vztah k judaismu. Kromě několika prvních podzimních transportů byli všichni Židé z Čech postupně sváženi právě do Terezína. Šlo o lidi různého věku, sociálních tříd a vesměs vlažného vztahu k víře, což bylo v kulturně asimilovaném prostředí českých Židů běžné. To se projevovalo také při výuce v dětských domovech: děti českých Židů většinou neuměly hebrejsky, slavily katolické i židovské svátky. U skupiny německých Židů tomu bylo jinak. Z Německa a Rakouska do ghetta směřovali převážně starší lidé ze středních a vyšších vrstev. Tito vznešení měšťané byli hrdí na své vzdělání, mluvili hebrejsky a pravidelně navštěvovali synagogu.

Radě starších si bohatí Němci stěžovali, že muselo při jejich přesunu dojít k nějakému omylu, protože měli být odsunuti do klidných útulných lázní.

Terezín jako lázně?

Ano, někteří vzdělaní, bohatí Němci si v Německu Terezín „předplatili“. Jejich bohatství jim mělo zajistit klidný život v Terezíně. Zde se samozřejmě cítili být podvedeni.

Jak takové prostředí ovlivnilo charakter kulturních akcí?

Stojí za to uvést několik příkladů. V Terezíně například existovalo několik kabaretních souborů českého a německého jazyka. Obě skupiny přicházejí z odlišného kulturního prostředí a to se odrazilo v charakteru výstupů a skečů. Zatímco německé kabarety byly opatrné, což je s ohledem na srozumitelnost němčiny pro terezínské věznitele a na věkové a sociální složení vězňů pocházejících z Německa či Rakouska pochopitelné, byl český kabaret daleko zábavnější, originálnější a kritičtější.

Také opera byla nepřehlédnutelnou kapitolou terezínského kulturního života. Podobně jako v kabaretu, byly soubory rozdělené na české a německé, což bylo dáno původem členů smíšeného sboru. Sólisté pak mezi soubory přecházeli volně a podle potřeby jednotlivých představení.

Podle dobových svědectví byla představení obou německých souborů interpretačně na výši, zůstávala však bez většího ohlasu u publika. Všimněme si ovšem jiné skutečnosti. Oba německé soubory se důsledně vyhýbaly uvedení děl německých autorů. Terezínská operní představení tak vyjadřovala nejen preference operních ředitelů, ale i proměněný vztah k nacionalitě a kulturním stereotypům u terezínských vězňů.

Zdrojem napětí v Terezíně byly národnostní, sociální nebo jiné rozdíly?

Řada českých Židů se ztotožnila s Masarykovou meziválečnou národnostní politikou. Rovněž v terezínském ghettu u nich tato orientace přetrvávala. Oproti tomu byli Židé z Německa a Rakouska nejen národnostně, ale i kulturně vyčleněni. Nezbývalo jim nic jiného, než se pokoušet najít novou identitu. U Čechů převládal stesk po domově, který neztratili a který zůstal nedaleko za hradbami ghetta. Na literárních večerech se s oblibou přednášely texty českých spisovatelů a básníků. Praha či nedaleké pahorky Českého středohoří se navíc staly výraznými jazykovými obrazy začleněnými do mnoha terezínských básní a písní.

K jakým autorům se obraceli němečtí Židé?

Jak již bylo řečeno, takzvané německé operní společnosti se úzkostlivě vyhýbaly uvádění děl novějších německých skladatelů. Němečtí Židé pak hledali útěchu především ve velké německé klasice, u Goetha nebo Schillera. Příznačný je název jednoho z esejů Viktora Ullmanna, který zní Goethe a ghetto. V instrumentální hudbě ovšem pravidelně zaznívaly skladby Schuberovy, Schumannovy, Mendelssohnovy a Beethovenovy.

prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

(*1965)

Proděkan pro výzkum a projektovou činnost Filozofické fakulty

Pracoval jako redaktor hudební revue Opus musicum a později jako docent a profesor v Ústavu hudební vědy. Vědeckovýzkumnou činností se zaměřuje na hudební teorii a estetiku. V roce 2000 získal Cenu rektorky Univerzity Palackého v Olomouci. Aktuálně zastává pozici proděkana pro výzkum a projektovou činnost Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a ředitele Institutu terezínských skladatelů.

Životopis osobnosti najdete na www.muni.cz.