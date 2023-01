Ctiněves, která leží zhruba 6 kilometrů od Roudnice nad Labem, není s necelými 400 obyvateli nijak velká obec. Sousedí ale s Černoučkem, kde má trvalé bydliště Petr Pavel. Právě do Ctiněvsi, kde v roce 2013 vznikl Podřipský pivovar, si nově zvolená hlava státu občas zašla na pivo.

Majitel Podřipského pivovaru ve Ctiněvsi Aleš Lípa si na generálovy návštěvy pamatuje. „Když byl v NATO, tak ho doprovázela i ochranka. Teď ji asi bude mít zase,“ zmínil Lípa.

A jaké pivo mu chutnalo? „Generál Pavel má rád svrchňáky,“ řekl v narážce na svrchně kvašená piva. „Pokud si to pamatuji dobře, tak si pochvaloval Ale nebo Red Ale,“ vzpomínal.

Pavel hned od voleb zamířil do hospody. V Černoučku měl příznivce s transparenty

Stejně jako většina oslovených obyvatel Ctiněvsi se shoduje na tom, že při žádné z návštěv nepůsobil generál Pavel nafoukaně. Ať už seděl v Podřipském pivovaru, nebo hospodě U Praotce Čecha, nikdy nedával najevo své důležité postavení. „Prostě normální chlap,“ zhodnotila Pavlovo chování obsluha pivovaru.

Na pivo a něco k jídlu se z výletu k hoře Říp se svou partnerkou stavil i František Příhoda z Prahy. „Piva tady mají naprosto excelentní,“ prohlásil poté, co ochutnal zdejší polotmavý jantarový speciál. I on hodnotil zdejší nabídku piv jako neobvyklou. Podobně jako Petr Pavel je i on fanouškem svrchně kvašených piv.

Petr Pavel získal v domovském Černoučku drtivé vítězství, Babiše nechal za sebou

„Rok po založení pivovaru jsme stočili první pivo, světlý ležák, který je v naší nabídce stálou klasikou,“ uklidňoval Lípa jednu z turistek, která „navoněná“ svrchně kvašená piva nemá zrovna v oblibě. Ležácká, spodně kvašená klasika je v Česku dominantním pivním stylem, ale v Podřipském pivovaru mají ambici seznamovat hosty s pestřejší nabídkou pivních stylů a chutí. „Vaříme i z žateckého poloraného červeňáku, ale pro Ale je potřeba použít americké odrůdy,“ vysvětlil Lípa, přičemž původní zkratka Ale označovala piva, která vůbec chmel neobsahovala. Poloraný červeňák je proslavená česká chmelová odrůda s extrémně silnou hořkostí. To znamená, že pro dosažení chuti ho není potřeba do piva dávat hodně.

V Podřipském pivovaru dokonce experimentují s velmi silnými pivy, která zrají i déle než rok v dřevěných sudech, takzvaným stylem barrique. „Aktuálně ve sklepě Podřipského pivovaru už rok zraje pivo, které má pivovar v plánu nabídnout hostům na Velikonoce,“ poodhalil Lípa.

Barrique víno je mnohem známější než podobným stylem vyráběné pivo. Pro zrání se používají sudy po tvrdém alkoholu, které pivu i vínu dodají specifickou příchuť. „Nejlepší jsou sudy po rumu, koňaku nebo whisky“ řekl Aleš Lípa, zakladatel a občasný sládek Podřipského pivovaru.