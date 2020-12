/FOTO/ Ještě ve čtvrtek 17. prosince do 18 hodin můžete zavítat do Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Od pátku 18. prosince se totiž kvůli vládním nařízením pro veřejnost opět uzavírá.

Severočeská galerie výtvarného umění. | Foto: Deník / Karel Pech

„Využijte ještě příležitosti a přijďte se v adventním čase podívat nejen na mimořádnou výstavu Arcidiecézní muzeum JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze, ale i do galerie Gotické dvojče na výstavu obrazů Andrey Králové. Stojí to za to. Všechny naše aktuální výstavy i stálé expozice jsou pro vás otevřeny zdarma,“ vzkázali pracovníci galerie.