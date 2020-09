Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Linek městské hromadné dopravy v Roudnici nad Labem se dotknou práce v tamní Stadické ulici. Kvůli frézování vozovky tam nebude od úterý 15. do čtvrtka 17. září obsluhována zastávka Žižkova. O situaci informoval roudnický městský úřad. Dále se zastávka Libušina přesouvá o několik metrů na roh Krokovy ulice. Zastávka Podluská bude posunuta ve stejnojmenné ulici za křižovatku s ulicí Krokova. „Autobus ze sídliště pojede ulicí Krokova do Podluské, zde bude konečná a výchozí zastávka. Zpět pojede Horymírovou ulicí a dále po své trase směrem do sídliště,“ informovala radnice s tím, že v pátek se vše vrátí do původního stavu. (zpp)