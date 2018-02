FOTOSOUTĚŽ O PŘEDPLATNÉ: Na co vzpomínáte v Litoměřicích a okolí?

Litoměřice – Litoměřický deník vyhlašuje pro čtenáře novou soutěž, tentokrát na téma Litoměřické vzpomínky.

Historické foto Litoměřic z roku 1903.Foto: archiv litoměřického muzea

Celý únor máte možnost posílat (popř. osobně donést, my fotografii oskenujeme a vrátíme zpět) na redakční email radim.tucek@denik.cz fotografie zachycující minulost Litoměřic a okolí s krátkým popisem (místa, která už ve městě nenajdeme, budovy, co už nestojí nebo vypadají jinak, zachycení důležitých historických momentů atd.). Zda bude fotografie třeba z 80. let nebo mnohem starší, je jen na vás.



Ve středu 28. února proběhne uzávěrka a následně v březnu uděláme anketu, kde o vítězích rozhodnete právě vy, samotní čtenáři Deníku. Do ankety bude vždy od jednoho z vás zařazena jedna fotografie!

A o co se soutěží?

Prvních pět fotografií bude uveřejněno v rámci nového seriálu Jak jsme žili v Československu v tištěném Litoměřickém deníku a absolutní vítěz s největším počtem hlasů získá na jeden měsíc předplatné Litoměřického deníku zdarma.

Po vyhlášení výsledků uspořádáme stejnou fotosoutěž tentokrát zaměřenou na Roudnici nad Labem a Podřipsko!