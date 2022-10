„Nepočítám, kolik jsem už za ukradené rostliny zaplatil, byl to brácha. Dvojče. Peníze nejsou to nejpodstatnější. Jednak chci, aby bratr měl hrob pěkný, a navíc mě nehorázně štve zlodějna na hřbitově,“ rozčiloval se Radek Kauschitz, který s manželkou chodí na hřbitov co nejčastěji. „Ptali jsme se i lidí okolo a nejeden z nich potvrdil podobnou nepříjemnou zkušenost,“ řekl syn zemřelého Libor Kauschitz.