/FOTO/ Kouzelně vybarvená pole pod kopečky Českého středohoří v červnu okouzlila nejednoho čtenáře Litoměřického deníku. Podívejte se na fotografie, které se jim podařilo získat.

Fialová nádhera na Podřipsku | Foto: se svolením Ivany Tonchevy

Za fialovým mákem se po přečtení našeho článku vydala Ivana Toncheva z Litoměřicka. „Jsem z Ukrajiny, takové máky jsem ještě nikdy neviděla. Chci se na ně podívat,“ vysvětlila. Nakonec našla krásné purpurové políčko u Budyně nad Ohří a vyfotila v něm svoji kamarádku s dcerou.

Purpurové středohoří. Pod kopečky kvete jetel inkarnát i mák setý, je to nádhera

O snímky purpurové krajiny se s Deníkem podělila i seniorka Alena Tollarová z Roudnice nad Labem. „Letos poprvé jsem zastihla fialové máky pod Řípem,“ řekla žena, které vyfotila i karmínově červený jetel inkarnát u Sovice. Snímky našich dalších čtenářů přišly redakci na Facebook Deníku, najdete je ve fotogalerii.

Máte také pěkné fotky na toto téma? Pošlete je do redakce na adresu zdenek.plachy@denik.cz a my je přidáme do galerie u tohoto článku. Připište místo, kde snímek vznikl, a jméno a příjmení jeho autora.