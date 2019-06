Dlouhých 33 let chová Aleš Pelikán v Dřemčicích na Litoměřicku včely. Od mala chodil do včelařského kroužku, jezdil na soutěže a ke koníčku přivedl i svého otce. Snaží se také o osvětu, s přáteli pořádá včelařské přednášky i kurzy. Značnou část svých hmyzích kamarádů ale nyní společně s otcem ztratili.

Neznámí zloději jim totiž 19 úlů plných včel a medu ukradli. „Na místě jsem našel stopy patrně po dodávce. Zloději úly museli svázat, ucpat česna, aby včely nevyletovaly, a odvézt pryč,“ popisuje Aleš. Kromě úlů zmizelo také dalších 13 oddělků, v nichž se líhly včelí matky. Na stanovišti zůstaly jen poházené náhradní nástavky a víka.

Vytočit med už včelař nestihl

V každém z úlů bylo v průměru dvacet kilo medu a až 50 tisíc včel. Celkem tak zloději ukradli kolem jednoho milionu hmyzích jedinců. „Měl jsem v plánu med vytočit, ale byl řídký, včely ještě nosily nektar. Odložil jsem to a takhle to dopadlo,“ říká zkušený včelař. Podle něj bylo zlodějů více. „Jeden člověk by se musel hodně nadřít, aby všechny úly naložil a odvezl. Byly opravdu těžké, jeden měl určitě i 50 kilo. Minimálně museli být dva,“ míní Pelikán.

Incident už začala prošetřovat policie. „Ke krádeži zmiňovaných včelstev mělo dojít od 20. do 27. května. Celková škoda je ve výši 168 tisíc korun,“ informuje krajská policejní mluvčí Jana Slámová.

V Ústeckém kraji eviduje policie letos už několik podobných událostí. Koncem března poblíž Hrobčic ukradl zloděj pět dřevěných úlů včetně včelstev. „Poškozený škodu vyčíslil na více než 27 tisíc korun, ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro přečin krádeže,“ podotýká Slámová.

Není to ojedinělý případ, kdy někdo na Teplicku okradl včelaře. „V únoru před dvěma lety odcizil neznámý zloděj z lesa u Kladrub devět úlů se včelstvy, škoda byla tehdy 36 tisíc. Dva úly zmizely v roce 2015 u Měrunic a ke krádeži došlo i v roce 2012 na Nové Vsi, odkud zloděj odcizil dokonce 16 úlů se včelstvy. Majitel vyčíslil škodu na 75 tisíc korun. Přes veškerou snahu policistů zůstaly tyto tři případy neobjasněné a pachatelé unikli spravedlnosti,“ doplňuje Slámová.

Ukradli úly dělané na zakázku

Včelí úly zmizely také na Ústecku. Letos v dubnu ukradl neznámý výtečník v katastru obce Chuderov – Žežice 14 úlů včetně včelstev. „Poškozený vyčíslil škodu na 91 tisíc korun, případ prošetřujeme jako přečin krádeže, za který hrozí pachateli v případě dopadení až pětileté vězení,“ líčí Slámová s tím, že v dubnu utrpěl škodu za devět tisíc korun také včelař na Mostecku.

„Neznámý pachatel vnikl na částečně oplocený pozemek zahrady u rodinného domku a tam poškodil sedm kusů včelích úlů, ve kterých včelstva uhynula. Případem se nyní zabývají obrničtí policisté, kteří věc šetří pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci,“ pokračuje policejní mluvčí.

Snad největší krádež úlů se odehrála v dubnu na Mostecku. Zloději tam zatím v přesně nezjištěné době ukradli z pole poblíž obce Bečov na Mostecku celkem 50 včelstev včetně úlů. „Poškozený včelař vyčíslil způsobenou škodu na 250 tisíc korun, kdy jeden úl se včelami stojí 5000 korun. Úly měly žlutou a zelenou barvu a jejich majitel si je nechal vyrobit na zakázku. Případ jsme zatím neobjasnili,“ dodává Slámová.

Úly chtějí chránit pomocí GPS

Jak podotýká marketingový manažer sekretariátu Českého svazu včelařů Jan Skalský, lze předpokládat, že mnohé krádeže probíhají na objednávku. Zloději navíc mají se včelařením určité zkušenosti. „Při neodborné manipulaci by běžný zloděj nemusel dopadnout vůbec dobře. Stejně jako se zvyšuje drzost zlodějů, tak se včelaři snaží své úly a včely co nejvíce chránit, například cejchováním úlů a rámků, ale i moderními technologiemi, jako jsou třeba dobře ukryté GPS lokátory. Stejně tak lze pořídit i elektronický dozor, který upozorní na manipulaci s úlem,“ sděluje Skalský.

O podobných opatřeních Aleš Pelikán se svým otcem po nepříjemné zkušenosti rozhodně uvažují. „I když táta přišel o všechno, budeme ve včelaření pokračovat. Už si ale velmi rozmyslíme, kde. Stanoviště si určitě zabezpečíme, chceme pořídit fotopasti nebo GPS sledování úlů a označit úly cejchy – vypálit do nich značku, aby se poznaly, čí jsou,“ uzavírá Aleš Pelikán.

Vybrané případy krádeže včelstev

březen 2019 – Hrobčice (Teplicko): zloděj ukradl pět dřevěných úlů včetně včelstev.

duben 2019 – Chuderov – Žežice (Ústecko): 14 úlů včetně včelstev.

duben 2019 – Bečov (Mostecko): včelař přišel o 50 včelstev včetně úlů.