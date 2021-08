FOTO: Ženisté trénovali své dovednosti. Cvičili v Litoměřicích na Labi

Ovládat osmikilovou montážní tyč nebo umět vystrojit palubu pontonového soulodí pomocí bezmála čtyřicetikilové kotvy a rampovníkového ramene – to je jenom zlomek toho, co musí každý pontonista zvládnout. Právě secvičení jednotlivých úkonů trénují posledních 14 dní vojáci 15. ženijního pluku, kteří se připravují do 8. úkolového uskupení eFP (Enhanced Forward Presence) Lotyšsko.

Vojáci 15. ženijního pluku cvičili na Labi v Litoměřicích. | Foto: Zuzana Králová

Hlavním úkolem pontonové roty je sestavení takzvaného přívozového soulodí, na kterém se pak přes vodní překážku přepravuje bojová technika jednotek za přesunu. „V současné době cvičíme přiblížení k překážce, shození člunů a 6,75 metrů dlouhých pontonových dílů do vody s následným spojení jednotlivých dílů do soulodí. Tento proces je hlavní gró celé naší práce a naši vojáci musí jednotlivé činnosti ovládat i se zavřenýma očima,“ vysvětluje velitel 8. úkolového uskupení kapitán Jan Dvořák. Zároveň dodává, že ženisté si také zvykají na novou vojenskou výstroj. „Nedávno jsme obdrželi nové helmy a taktické vesty. I když je váha především taktických vest s balistickými pláty značná, vojáci i s nimi musí splnit jejich stanovené úkoly.“ Průpravný ženijní výcvik s taktickými prvky na vodním cvičišti v Litoměřicích je první větší společnou odbornou přípravou příslušníků 8. úkolového uskupení. Na začátku příštího roku má tato jednotka vystřídat své kolegy v Lotyšsku. „Zdaleka ne všichni jsou na originálních pozicích u pontonové roty, proto se musí především odbornou část doučit. Naštěstí práce na pontonech není až tak náročná na pochopení, spíš je to hodně o fyzické námaze,“ doplňuje Dvořák. To potvrzuje i poručík T.M. – velitel pontonové čety. „Nahradit člověka na základní funkci na pontonu není problém, máme tu ale i jiné odbornosti, u kterých ten výcvik trvá déle. Např. řidič, který se musí naučit pracovat s navijákem při shozu a vytažení pontonu či lodí. Anebo člunaři. Ti zase potřebují absolvovat kurz na člun MO 634, který trvá 2 až 3 týdny.“ Archeologové objevili na Podřipsku pravěkou mohylu s hrobem významného dítěte Přečíst článek › Protože se hodně pracuje s těžkými součástkami, je důležité dodržovat bezpečnostní opatření. „ Tyto jednotlivé díly nedržíte při výcviku jednou, ale do rukou je vezmete x krát. Každou chvíli zvedáte skoro 40 kg těžkou kotvu, pak pracujete s 8 kilovou montážní tyčí, bidlem a pořád dokola. Po celém dni toho mají všichni dost. Hlavně je důležité udržet po celou dobu pozornost, abyste nepřišli třeba o prsty,“ popisuje náročnost práce pontonisty velitel prvního pontonového družstva rotný P.N. Po výcviku v Litoměřicích čeká na budoucí účastníky zahraniční mise další příprava. Ať už se jedná o KPV s taktickou přípravou a bojovými drily nebo nakládání na železnici. Společnou přípravu úkolového uskupení uzavře komplexní polní výcvik ve vojenském prostoru Boletice, kde velitel pluku na závěr zkontroluje sladěnost celé jednotky v jednotlivých oblastech. Jednotky Armády České republiky působí v Pobaltí v rámci Alianční předsunuté přítomnosti eFP (Enhanced Forward Presence). Alianční předsunutá přítomnost je jedním z hlavních výstupů Varšavského summitu z července 2016. Spočívá ve vytvoření čtyř bojových uskupení v síle posíleného praporu umístěných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie. Konkrétní vojenský příspěvek členských států je potvrzením národního závazku vyplývajícího z principu kolektivní obrany NATO. Zuzana Králová