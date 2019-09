V areálu školy, před níž loni v říjnu odhalili originální plastiku ze sklocementu umělců Jakuba a Barbory Klaškových k výročí vzniku Československa, zasadili také lípu, a i prvňáčci si mohli malou lopatičkou přihodit hlínu. „Tímto jsme na naší škole zahájili oslavy k výročí 800 let města Litoměřice,“ uvedl ředitel školy.

Na „Masaryčce“ finišují rovněž se stavbou workoutového hřiště, v tomto týdnu by měly vybagrovaný materiál odvézt městské technické služby a zároveň přivézt štěrk složený v kasárnách Pod Radobýlem. Ještě v průběhu září by ve škole chtěli toto hřiště slavnostně otevřít, a to s účastí sportovců, kteří se workoutu věnují na profesionální úrovni.