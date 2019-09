Na žernoseckém vinobraní zdarma poteče v sobotu od 11 hodin dopoledne až do vyčerpání zásoby asi 30 litrů burčáku.

Místní vinař ve Velkých Žernosekách na Litoměřicku Dalibor Mikulenko si postavil u domu vlastní kapličku. | Foto: Deník / Karel Pech

A to z kohoutku na nově postavené kapličce patrona vinařů sv. Urbana. Postavil ji u svého rodinného vinařství Dalibor Mikulenka. Keramika na kapličce je práce ústeckého architekta Miloše Šedivého. Nová kaplička bude brzy i osvětlená. „Letos byla sice menší, ale kvalitní,“ sdělil k letošní úrodě na jeho vinohradu Mikulenka, který zve návštěvníky tradičního vinobraní ve Velkých Žernosekách i k nim do vinařství s hudbou od Albis Jazz Bandu. Vinobraní začíná v pátek odpoledne a pokračuje až do sobotní noci.