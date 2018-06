FOTO: Z bývalé nádražní budovy v Lovečkovicích je muzeum

Lovečkovice - V bývalé nádražní budově v Lovečkovicích proběhlo v pátek slavnostní otevření expozice železniční trati a regionálního muzea Lovečkovic.

V plánu je, že by budova sloužila jako další zastávka na Zubrnické museální železnici, od července to bude také výchozí bod pro novou naučnou stezku. Lovečkovická zastávka je součástí železniční trati z Velkého Března do Úštěku, která byla zrušena před 40 lety.

„Dnes jsme jedinou železniční tratí v Česku, která jako neexistující získala v roce 2009 opět statut dráhy a v úseku Velké Březno – Zubrnice od dubna do října o všech víkendech a svátcích jezdí pravidelné muzejní vlaky z nádraží Střekov,“ připomněl zástupce občanského sdružení Zubrnická museální železnice Radek Kubala.