FOTO: Vzniká film o Michalu Horáčkovi, dokumentuje jeho kampaň

Roudnice n. L. - Snímek o neúspěšném kandidátovi na Hrad se do kin dostane letos.

Když přišel do volební místnosti v roudnické základní škole při druhém kole prezidentských voleb, nebylo tu zdaleka tolik zástupců médií jako v kole prvním. Tehdy bylo ještě možné, že se Michal Horáček stane prezidentem. Bez kamery se to však neobešlo ani tentokrát. Neúspěšného kandidáta doprovázel režisér Robin Kvapil, který o něm točí film.

Kvapil byl u Horáčkova veřejného angažmá celý rok a půl. „Natáčelo se všechno: návštěvy v továrnách, domovech důchodců, na radnicích či shromážděních,“ bilancuje Horáček.

S nasnímaným materiálem momentálně kromě Kvapila pracuje i producent Radim Procházka. Do kin měl jejich snímek jít původně už v březnu, ale tvůrci zpomalili. „Je to skvělá příležitost položit si i obecnější otázky, třeba tu nejzákladnější a zároveň nejsložitější: Proč vyhrál Miloš Zeman? Ta se zdá být bohužel nadčasová, takže nemáme důvod tolik spěchat,“ vysvětluje Procházka. Počítá s tím, že do kin se snímek dostane ještě letos.

Film by podle něj byl „žhavějším zbožím“, kdyby Horáček volby vyhrál nebo se dostal aspoň do druhého kola. S jeho neúspěchem ale tvůrci počítali od začátku. „Není to klasický volební thriller ukazující pozadí happyendu,“ říká Procházka, který se nebojí ani srovnání s filmem Prezident Blaník, jenž jde právě do kin.

„Recesi Kanceláře Blaník mám rád, ale náš snímek bude i o vážnějších věcech,“ podotýká Procházka s tím, že se neobává ani politických důsledků snímku. „Máme demokracii a i takovýmto způsobem ji můžeme testovat a chránit,“ míní.

Kvapil je čerstvým absolventem katedry dokumentární tvorby na pražské FAMU. Tu vede uznávaný, ale kontroverzní režisér Karel Vachek. Pokud dokumenty točí on nebo jeho žáci, nemůžou si osobnosti dělat příliš velké iluze o pozitivním mediálním obrazu. „Můžeme se těšit na vachkovský dokument,“ potvrzuje Kvapil.

Horáček se toho však nebojí. „Počítal jsem s tím, že to nebude oslavná báseň,“ říká. Podle něj však dokumentaristé umějí oddělit, co je a co už není eticky přípustné. „Musím říct, že nic takového bych v Horáčkově kampani stejně nenašel,“ přemýšlí Kvapil s tím, že pustit si do ní dokumentaristu od Vachka a nechat si ji natočit je garancí dokonalé transparentnosti.

Film bude svědectvím o období života, které Horáček považuje za jedno z jeho nejzajímavějších. „Potkal jsem lidi, které bych jinak nepotkal. Neseznámil bych se s příběhy, které mi vyprávěli,“ popisuje neúspěšný prezidentský kandidát. To podle něj nešlo jinak, než že sestoupil z pódia a „do toho kravína nebo na ta jatka či do pekárny za lidmi šel a spíš jim naslouchal, než kázal“.

Dokumentaristé se nyní probírají desítkami hodin natočeného materiálu. Podle Kvapila je velmi zajímavá část po prvním kole prezidentské volby, kdy Horáček ze hry vypadl. „Nebývale otevřená a bezprostřední podpora Jiřího Drahoše by měla být jedním z poselství filmu,“ dodává Kvapil.