FOTO: Výstava v archivu pojednává o obchodování s Německem

Litoměřice - Nová výstava Státního oblastního archivu v Litoměřicích Obchodování v srdci Evropy představuje vývoj československo-německých hospodářských vztahů od vzniku Československa do jeho rozpadu.

Výstava doputovala do Litoměřic z pražského Národního archivu. Lidé si na ní prohlédnou reprodukce archiválií z českých, německých a slovenských archivů. O výstavě hovořil při její úterní vernisáži jeden z jejích autorů Pavel Dufek. Vstup na ni je zdarma, navštívit ji můžete do 30. června v pondělí od 8 do 17 hodin, v ostatní pracovní dny od 8 do 15.30 hodin.