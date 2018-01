FOTO: Volební urny už jsou na místě

Litoměřice - Zaměstnanci litoměřické radnice ve středu připravovali volební urny k převozu do volebních místností.

Zaměstanci Městského úřadu v Litoměřicích stěhují volební urny do jednotlivých volebních okrsků ve městě.Foto: Deník / Pech Karel

Urny pak zamířily do všech 30 volebních místností v Litoměřicích. Ty jsou ve školách a školkách, ale také v sídle sboru dobrovolných hasičů či autoservisu. V zatím nezapečetěných urnách by měly být všechny volební náležitosti jako náhradní sady volebních lístků, administrativní potřeby a další pomůcky pro volební komisaře. Pokud se o vítězi nerozhodne v prvním kole prezidentských voleb, zůstane vše na místě až do kola druhého.