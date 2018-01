FOTO, VIDEO: Vzal si jablko i korunu. V Roudnici volil prezidenta pan Král

Roudnice nad Labem - V Roudnici nad Labem volil svého prezidenta král. A ne jenom podle jména: nechybělo mu totiž královské jablko a koruna v peněžence.

Tak prezentoval svou volbu Pavel Král z jižních Čech, který přijel za bratrem do Roudnice nad Labem a díky voličskému průkazu mohl volit mimo své bydliště.

"Není to znevážení voleb, ale v této napjaté atmosféře je to takové odlehčení s trochou humoru" říká Král. Kromě "královských artefaktů" se při volbě prezidenta také zahalil do velké české vlajky, menší vlaječku třímal v ruce.