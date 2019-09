Na pět desítek lidí se sešlo ve středu vpodvečer ve vnitrobloku sídliště Střed. Jejich stížnostem na nepořádnost a hluk zdejší mládeže naslouchal místostarosta Lukas Wünsch (Severočeši Litoměřice), koordinátorka Zdravého města Litoměřice Irena Vodičková, tajemník Milan Čigáš i preventista městské policie Robert Čelko. Besedu vyvolala desítka místních, kteří si na problémy stěžovali v e-mailu adresovaném Wünschovi. Akce byla terénní obdobou veřejných fór, která město čas od času pořádá v litoměřickém kulturním domě.

Mladí ze Středu prý sedávají u vchodových dveří a nechávají po sobě na zemi plechovky od nápojů a pytlíky od brambůrek. „Řvou do půlnoci, kouří, a to i marihuanu,“ dodala jedna z obyvatelek s tím, že během prázdnin to jede celý den. Problém je prý většinou s romskými dětmi. Rezidentům vadí, že používají sprostá slova. „Chodíme z noční, chceme si lehnout, a to je samá k*va, p*ča. Nejhorší je, že to pak domů tahají i naše děti,“ doplnil jiný obyvatel sídliště.

Středobodem diskuze bylo zanedbané dětské hřiště, kde se mládež soustředí. „Takhle zarostlé to tady nikdy nebylo. Je to jako vítáme vás, pojďte si sem dělat bordel,“ komentovala jedna z pamětnic, která tam jako malá chodila ještě na upravené hřiště. „Už jsme domluveni s odborem územního rozvoje a technickými službami. Dojde k akci à la Jiráskovy sady, ten prostor provětráme. Stromy samozřejmě zůstanou,“ slíbil Čigáš.

Otázkou je, jestli s hřištěm dělat i něco dalšího. Jedni se kloní k tomu, aby na něm zůstala pouze zeleň bez mobiliáře, který by jen vyzýval mládež k dalšímu nepořádku a hlučení. Další s tím ale nesouzní. Čiperná seniorka tam navrhla workoutové prvky i pro starší jako na Střeleckém ostrově. „Udělejte to tady klidně luxusní, ale musí se o to někdo starat,“ souhlasil s ní další místní. Wünsch s dalšími radními prodiskutuje obě varianty včetně otázky placeného správce okolí hřiště.

Naproti problémovému zarostlému placu je na Středu ještě školní hřiště, které ale využívají žáci a pro ostatní je placené. Také to místní kritizovali, chtěli by ho víc otevřít veřejnosti. Upozornili i na další kritické místo sídliště, průchod v pustnoucím panelovém objektu Severka, kde sedávají sociálně slabí včetně lidí bez domova a popíjejí všem na očích včetně dětí. Další si stěžovali i na častý ruch hluboko po hodině nočního klidu z nedaleké hospody Katovna.

Lidé kritizovali nečinnost obou policií. Strážníci na Střed sice před nedávnem instalovali kameru, od ní si ale místní příliš neslibují. Přáli by si, aby byli na sídlišti víc vidět. „Vyřídím to, bude tu víc hlídek,“ slíbil Čelko. Podle něj ale „měšťáci“ již dříve konali i v případě zdejší mládeže. „Já to mám na stole, řešíme přestupky, jejich rodiče byli potrestaní,“ ujistil preventista. Wünsch by chtěl ve městě vidět i víc „státňáků“ s většími kompetencemi.

Čigáš připomněl, že s litoměřickými mladými pracuje na úřadu Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Město pomáhá sociálně slabým rodinám například příspěvkem na kroužky, aby junioři měli i možnost jiného vyžití než poflakování na ulici. I někteří z kritizovaných mladých se ve středu zapojili do diskuze, což všichni ocenili. „Příčina jsou jejich rodiče, my řešíme důsledky za ně,“ povzdechla si jedna z rezidentek.