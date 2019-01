Milešov – Celkovou rekonstrukcí prochází barokní altánek v zámecké zahradě v Milešově, jindy označovaný také jako gloriet, letohrádek či casino, který v minulosti sloužil tehdejší šlechtě k hudebním produkcím, odpočinku, hraní karet či konverzaci.

V pátek proběhlo v Milešově slavnostní vložení vzkazu pro budoucí generace do tubusu a uložení do báně věžičky na altánu v zámeckém parku. | Foto: Deník / Pech Karel

Byl vybudován v letech 1701 – 1708, posledních několik desetiletí však jen chátral, opadávaly cenné fresky a do stavby zatékalo. Jedna z nejzajímavějších architektonických památek na Litoměřicku se dokonce objevila na seznamu ohrožených nemovitých památek Národního památkového ústavu, díky významnému přispění obce Velemín a získané dotaci ale začala na poslední chvíli jeho záchrana.



„Aktuálně je hotová prostřední střecha ze štípaného šindele, nyní se budou dělat dvě zbývající boční. Další rok plánujeme rekonstrukci výplně, fasády a instalaci oken. Potom bude objekt uzavřený a začne se pracovat na restaurování maleb ve vnitřku. Jeho původní vzhled mají památkáři zmonitorovaný, což by mělo rekonstrukci usnadnit," řekl Petr Křivánek, starosta Velemína.

Opravená část střechy objektu obdržela novou měděnou korouhev, která byla zpracovaná podle původních fotografií. Do té byla v pátek 30. června umístěna měděná zacínovaná schránka s řadou artefaktů vypovídající o současnosti, jako například vzkaz pro budoucí generace, informace o rekonstrukci, projektová dokumentace, informace o původu střešní krytiny, současné mince, dendrologický průzkum nebo i aktuální vydání Litoměřického deníku.

Starosta Velemína do schránky přidal několik výtisků obecního zpravodaje, mapy, seznam obyvatel, poslední volební výsledky a novou publikaci o obci.



V případě bezproblémového průběhu prací by venkovní rekonstrukce zámeckého altánku mohla být hotová v roce 2019, celková stavba potom zhruba o rok později. „Loni jsme do rekonstrukce investovali cca 500 tisíc korun, což bylo o něco více kvůli neplánovaným pracím. Letos plánujeme investovat kolem 350 tisíc korun.



Procentuálně se jedná o padesát procent celkových nákladů, zbytek je pokryt dotací," dodal starosta, jehož představou je vytvoření atraktivního zámeckého parku vhodného pro relaxaci, kde by se mohly konat i různé výstavy či kulturní akce.