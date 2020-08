Na račickém kanálu Labe arény Ústeckého kraje odstartovaly nominační závody o účast na říjnovém Mistrovství Evropy v Poznani nebo Mistrovství Evropy do 23 let v Duisburgu, které se uskuteční na začátku září.

Hlavním tahákem programu byly první závody nově složené posádky Ondřej Synek a Jakub Podrazil. V Račicích nechyběly také Lenka Antošová s Kristýnou Fleissnerovou. | Foto: Deník / Karel Pech

Adeptů na reprezentační dres je hodně. Nominační závody by ústřednímu trenérovi Českého veslařského svazu (ČVS) Jakubu Makovičkovi měly ukázat, kdo na to má. Hlavním tahákem programu byly první závody nově složené posádky Ondřej Synek a Jakub Podrazil. Trojnásobný olympijský medailista Synek se tak po 16 letech vrátil do dvojskifu a za svého kolegu si vybral právě Podrazila.