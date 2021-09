Co se ve Straškově-Vodochodech chystá dalšího, například o plánech na revitalizaci bývalého koupaliště, si můžete přečíst v následujících dnech v připravovaném rozhovoru se starostou obce Ondřejem Švecem.

„Je tam celkem devět bytů, kde žije přibližně 50 stálých obyvatel. Léta jsme museli septiky vyvážet, což nás stálo nemalé prostředky. V době, kdy jsme nemohli tyto odpadní vody odvážet na naší čističku, ale do Litoměřic nebo do Ústí, se cena dopravy velmi prodražovala,“ vysvětlil starosta s tím zhruba 500 metrů nové kanalizace, která se napojila na tu stávající, vyšlo na čtyři miliony korun. Obec ní úřad nechal na začátku léta opravit také silnici, která k objektu vede.

„O dotace jsme žádali několik let po sobě. Ve finále se nám ji podařilo získat od ministerstva pro místní rozvoj. Sice nám ta částka nepokryla většinu nákladů, ale investice do vzdělání a sportu dětí je pro nás důležití,“ říká starosta Straškova-Vodochod Ondřej Švec.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.