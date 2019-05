Ti se opět po roce shromáždili ve dvoře před modlitebnou z doby ghetta na Den holocaustu a hrdinství, nebo hebrejsky Jom ha-šo'a.

Letošní ročník tradiční akce věnoval Památník Terezín vzpomínce na významného českého klavíristu, skladatele klasické a jazzové hudby a organizátora kulturního života v terezínském ghettu Gideona Kleina. Letos by slavil 100 let, ale rukou nacistů zemřel ve věku pouhých 25 let. Muzikanti zahráli jeho skladby, modlitbou se k akci připojil vrchní zemský rabín K. E. Sidon.